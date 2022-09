Côte d’Ivoire: Albert Toikeusse Mabri fait son retour au sein du RHDP

Albert Toikeusse Mabri, le leader de l’Union démocratique pour la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), rallie le RHDP, qu’il avait quitté il y a près de deux ans. Ce ralliement a été officialisé jeudi soir, à la résidence privée du chef de l’État, Alassane Ouattara, qui gagne un soutien stratégique en vue des prochaines échéances électorales.

L’audience s’est déroulée à la résidence du président, à la Riviera Cocody. Aux côtés d’Alassane Ouattara, figuraient notamment Tiémoko Meyliet Koné, le vice-président de la République, la grande chancelière Henriette Diabaté ou encore Adama Bictogo, qui préside l’Assemblée nationale.

Albert Toikeusse Mabri a signifié son intention selon ses mots « de reprendre sa place au RHDP ». « Je suis très heureux que l’UDPCI se retrouve à la maison », a affirmé Alassane Ouattara, tout en soulignant le fait que l’UDPCI faisait partie des membres fondeurs du RHDP.

Quelle place pour lui dans le RHDP ?

Reste à préciser la place exacte qu’occupera le chef de ce parti charnière. Longtemps ministre des Affaires étrangères, le Dr Toikeusse Mabri a été vice-président du RHDP. Il avait claqué la porte en août 2020 et soutenu l’opposition qui prônait le boycott de la dernière présidentielle.

Aujourd’hui, le patron de l’UDPCI, fortement implanté dans l’ouest du pays et héritier spirituel de Robert Guéï, revient avec un œil neuf. Il a par ailleurs huit députés au sein de l’Assemblée nationale. « C’est un atout certain pour le RHDP, à un an des élections régionales », analyse le chercheur Julien Kouao Geoffroy. « Cette fusion, poursuit cette source, permet de contrecarrer une éventuelle alliance avec le parti de Laurent Gbagbo, également implanté dans cette région. »

