Côte d’Ivoire : Albert Toikeusse Mabri va -t- il finir par démissionner du Poste de Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique?

En Côte d’Ivoire, Albert Toikeusse Mabri (UDPCI) est appelé à démissionner du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par Doumbia Major, ex-proche du sergent-chef IB (l’un des fondateurs de la rébellion), qui s’est rapproché, depuis quelques mois du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Sincèrement je pense que le ministre de la recherche scientifique doit démissionner. Tu payes des primes de recherche à des chercheurs, nous voilà face à un ennemi bactériologique qui est à la base d’une crise sanitaire aux répercussions sociales et économiques.

À ce jour tu es incapable de réunir les chercheurs et ingénieurs, pour leur demander de produire des respirateurs, pour les hôpitaux, et on est obligé d’attendre que des chinois nous en vendent. La formule du gel hydroalcoolique qui est fait d’alcool, eau distillée et glycérine est connue, mais à ce jour, tu es incapable de réunir des étudiants de 2 ème année de biochimie, pour leur permettre de rendre disponible et gratuit ce gel pour la population.

En deuxième année de bioscience tous les étudiants connaissent la saponification et la fabrication d’eau de Javel, mais nous voici dans une crise sanitaire et rien n’est fait par nos étudiants pour sauver leurs camarades, parce que les budgets de la recherche servent à autre chose. Les sociologues et psychologues devraient être mobilisés , pour réfléchir sur les changements d’attitude au niveau de la population et la communication adaptée.

MABRI APPELÉ À DÉMISSIONNER PAR DOUMBIA MAJOR !

Les fakenews et rumeurs devraient être l’objet de l’étude et de solutions de la part d’équipes de recherches en sciences humaines. l’Institut de statistiques et de mathématique, devraient être mobilisés pour étudier l’évolution de la maladie et faire des prédictions, car il s’agit de maladie à évolution exponentielle, pour nous dire à combien de cas nous pouvons être dans 3 mois et ce qu’il faut faire, pour endiguer la courbe.

Le pire, et ce qui me choque c’est que l’Université est fermée, alors qu’en une semaine on aurait pu réouvrir l’Université avec un coût de moins de 20 millions.

À l’an 2020, le fonctionnement de l’Université d’un pays ne peut pas s’arrêter parce que les gens sont confinés. C’est vraiment, une injure à l’intelligence de toute la communauté scientifique universitaire.

En tous cas en une semaine, j’aurais permis à tous les étudiants de Côte d’Ivoire de suivre leurs cours et enseignements. C’est dommage, quand on fait plus de politique que de travail de ministre pour lequel on est payé par le contribuable, cela donne des inerties déplorables, comme celles que nous constatons actuellement.

Avec afriksoir

