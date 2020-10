Côte d’Ivoire / Alpha Yaya réagit suite au meeting: “Des mises en scène pour justifier leur médiocrité dans la mobilisation”

TOURÉ ALPHA YAYA, membre du Conseil Politique et du Bureau Politique du RHDP et Président de la plateforme pour la victoire du RHDP ( PV-RHDP) a réagi suit au meeting de l’opposition. Pour l’honorable député, cette cérémonie est une pure mise en scène en vue de justifier la médiocrité de l’opposition pour ce qui est de la mobilisation, a constaté AbidjanTV. Net.

Ce samedi 10 octobre 2020, l’ensemble des partis de l’opposition ont organisé un giga meeting pour dire non à la violation de la constitution au stade Félix Houphouët-Boigny. Une faible mobilisation des sympathisants et militants au lieu de la rencontre a été constaté. Plusieurs vidéos et postes sur les réseaux sociaux mettent à nu des agressions et des barricades en vue d’empêcher la tenue effective du programme. En direct sur PDCI Tv, le Secrétaire Exécutif du PDCI RDA , Maurice Kakou K. a confirmé ce constat.

Mais pour TOURÉ ALPHA YAYA c’est tout à faire le contraire. “Quand le chat peine à démontrer sa bravoure il dit qu’il a été mordu à la lèvre supérieure par la souris. Des mises en scène pour justifier leur médiocrité dans la mobilisation.”, a-t-il déclaré via sa page Facebook .

Sapel MONE

