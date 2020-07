Côte d’Ivoire : Amadou Gon Coulibaly avait eu un malaise à la veille de son décès mais a voulu insister

Le Prémier Ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé le 8 juillet 2020 des suites d’un malaise à l’issue du conseil des ministres . Une source bien introduite raconte les dernières heures du regretté. Amadou Gon Coulibaly aurait eu un malaise à la veille de son décès mais a voulu insister.Apprend Abidjan TV. Net

Le récit :

Décédé le 8 juillet, le Premier ministre ivoirien avait regagné la Côte d’Ivoire le 2 juillet. Voici le récit, jour par jour, de sa dernière semaine à Abidjan.

Rentré à Abidjan le 2 juillet après deux mois de convalescence à Paris, Amadou Gon Coulibaly (AGC) a passé les 3 et 4 juillet en famille, tout en commençant à se replonger dans le travail. Il préparait en effet le lancement de la phase trois du Contrat de désendettement et de développement (C2D), le principal axe de coopération avec la France.

Par ailleurs, il devait conduire la délégation gouvernementale lors des obsèques du père du ministre de la Construction, Bruno Koné, décédé le 9 juin.

Le lendemain, le 5 juillet, il a déjeuné chez le président Alassane Ouattara avec les ministres Téné Birahima Ouattara (Affaires présidentielles) et Hamed Bakayoko (Défense), pour faire le point sur les principaux dossiers. Dans la soirée, il s’est entretenu une seconde fois avec le chef de l’État.

Le Premier ministre a officiellement repris ses activités le 6 juillet, par un entretien avec Gilles Huberson, l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire. Le 7 juillet, AGC a regagné ses bureaux, depuis lesquels il a présidé le conseil de gouvernement. Cette rencontre précède le conseil des ministres hebdomadaire, qui a lieu tous les mercredis à la présidence voisine.

Dans la nuit du 7 au 8 juillet, à minuit trente, il a eu une petite alerte qui n’a pas été jugée sévère. Le 8 juillet, Amadou Gon Coulibaly est arrivé au bureau, tout sourires. Il a demandé à son assistante principale de lui procurer les dossiers du conseil des ministres, avant de se rendre à la présidence, où les employés ont formé une haie d’honneur à son intention.

Il s’est ensuite entretenu avec Daniel Kablan Duncan, le vice-président, dans ses bureaux du premier étage. Le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, et Hamed Bakayoko se sont joints à cette séance de travail. Puis Gon Coulibaly a gagné la salle du conseil située au sous-sol en compagnie des deux hommes.

Malgré son malaise de la veille, le Premier ministre semble en forme. À son arrivée dans la salle, Alassane Ouattara plaisante. « Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va très bien, il monte et descend chaque jour des escaliers équivalant à trois étages. Il faudrait qu’on rajoute ce critère dans la Constitution ! » lance-t-il. En plus des collaborateurs du président et du chef de gouvernement, sont présents une quinzaine de ministres %u2013 en raison du Covid-19, les autres sont tenus de suivre les délibérations depuis leurs bureaux respectifs via Zoom.

Après l’intervention d’Amadou Gon Coulibaly, Alassane Ouattara prend la parole et évoque notamment un déconfinement du gouvernement pour le 22 juillet, lors d’un conseil des ministres qui se tiendra à Yamoussoukro en présence de tous. À ce moment précis, peu après 13 heures (locales), AGC tousse et semble faire un malaise. Hamed Bakayoko se penche vers le président et l’avertit discrètement. Ce dernier met fin à la séance, avant de demander à son Premier ministre de le rejoindre dans ses bureaux.

Amadou Gon Coulibaly exprime alors le besoin de se rendre dans la salle d’eau. La directrice de la communication, Masséré Touré, dont il est très proche, l’accompagne. Mais il met du temps à ressortir. Celle-ci alerte alors le président, dont les médecins, présents au palais, prennent en charge AGC. Alassane Ouattara ordonne que celui-ci soit discrètement transféré à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie (Pisam), située à quinze minutes de la présidence, où il a été rejoint par son médecin personnel, Charles Philippe Zogbo.

Effondré, Alassane Ouattara peine à y croire

Amadou Gon Coulibaly décède peu après 15 heures. Effondré, peinant à y croire, Alassane Ouattara se rend en personne à la clinique. Il dépêche alors auprès de la famille leur ami commun, le général Abdoulaye Coulibaly (président du conseil d’administration d’Air Côte d’Ivoire et d’Aéria, gestionnaire de l’aéroport d’Abidjan). Puis il demande à Patrick Achi de rédiger un communiqué. Tous les ministres sont convoqués par e-mail à un conseil extraordinaire qui se tiendra le 13 juillet.

Les obsèques d’Amadou Gon Coulibaly seront célébrées la semaine prochaine. Le 14 juillet, un hommage national lui sera rendu au Palais, à Abidjan. Le Premier ministre sera inhumé dans les jours qui suivront à Korhogo.

Sapel MONE

