Côte d’Ivoire: Amadou Ouattara fait des révélations terribles sur les attaques post-électorales

Un certain officier supérieur de la gendarmerie

à bord d’un véhicule de (Collection) banalisé Citroën 2CV de couleur rouge bordeaux immatriculé : 9254CB01 escorté discrètement par un véhicule pick up double cabine Toyota blanche de l’armée immatriculé : 2100815 avec à son bord 04 hommes lourdement armés se sont rendus le jeudi 17 septembre 2020 nuit à abobo Bocabo pour rencontrer les microbes et certains chefs de syndicats de transporteurs (grambros) pour leur remettre de l’argent et des armes blanches (machettes et gourdins), ces hommes ont dit qu’ils avaient été mandatés par les ministres Bictogo, Kandia Kamara et Touré Mamadou pour leur confier une mission, et celle-ci consiste à s’attaquer à certaines mosquées et quartier dioulas qui jusque-là ont décidés de ne pas s’attaquer aux manifestations de leur zone, l’objectif premier de cette mission, est d’incendier des mosquées et des maisons des quartiers dioulas pour faire croire à ceux là que ce sont les populations autochtones qui brûlent pour que cela créé des conflits.

Les villes concernées sont : Agboville, Adzopé, Yakassé Attobrou, N’douci, Lakota, Abengourou, Bongouanou, Issia et certains quartiers d’Abidjan.

Nb: Ces personnes auront comme primes 200.000fcfa par personne par jour et une prime exceptionnelle de 300.000fcfa par personne à leurs éléments et de 500.000f à chacun de leurs différents chefs de groupe en cas de réussite de la mission, ils ont promis de les intégrer dans les forces spéciales.

