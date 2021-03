Côte d’Ivoire: Amadou Soumahoro, cadre du RHDP fait une nouvelle rechute

Amadou Soumahoro est malade, gravement malade Il a le cancer de la prostate. Ce jour, Amadou Soumahoro né le 31/10/1953 passeport No 09DD1278X a embarqué sur un vol Emirates avec son épouse dame Soumahoro Aïdara Bindou, née le 01/01/1962 passeport No 09DD1365X et son aide de camp et chargé de mission Koné André Dotémé, né le 01/01/1976 passeport No 09RR1288X.

Le vol fera une escale d’une heure et trente minutes à Accra (Ghana), avant de poursuivre le trajet pour Dubaï. De Dubaï, il devrait faire une correspondance pour Istanbul en Turquie.

Certains peuvent se poser la question de ce long détour. C’est simple, juste pour tromper l’opinion. Les cadres du RHDP ont honte de leur maladie. Ils sont toujours dans la marmaille. Ils passent leur temps à se cacher et dissimuler leur état de santé. Ça été le cas avec Amadou Gon-Coulibaly, Hamed Bakayoko. et aujourd’hui Amadou Soumahoro.

Perle Lola

Comments

comments