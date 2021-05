Côte d’Ivoire: Amira Lobognon réagit à une vidéo de Soro le jour du Ramadan

Dans une vidéo non datée, ni référencée, éventée sur les réseaux sociaux, à l’occasion du Ramadan 2021, l’on voit Guillaume Soro faire la fête, avec du champagne Ruinart et des cigares de marque, en compagnie d’autres personnalités. Dans une réaction, suite à la démission de son époux, Alain Lobognon, du MVCI, Amira Lobognon répond subtilement à cette vidéo.

« Depuis décembre 2019, j’ai commencé à arpenter ce sentier rocailleux et difficile malheureusement je n’avais pas de Ruinart pour étancher ma soif », a-t-elle déclaré. Déclaration ci-dessous. Je me suis bien marrée en lisant les commentaires des uns et des autres sous la publication de mon époux avant la publication de son communiqué. Je me suis gardée de répondre.

On affirme des informations sur des ouï-dire !

On se croit détenteur de la « vérité » !

Dans les groupes et autres on affirme des choses sur mon époux. Je ris et cela m’a permis de mieux cerner la valeur des gens et leurs hypocrisies.

Depuis décembre 2019, j’ai commencé à arpenter ce sentier rocailleux et difficile malheureusement je n’avais pas de Ruinart pour étancher ma soif. En retour j’ai les cheveux blanchis par le temps.

Amira Lobognon

