Côte d’Ivoire : Ange Keffa de « Ma Famille » est décédée

Le monde du cinéma ivoirien pleure le décès de l’actrice Ange Keffa. Elle est décédée le lundi 15 avril soir, rapportée par un célèbre influenceur ivoirien, ce mardi 16 avril sur sa page Facebook.

Le cinéma ivoirien pleure le décès de Ange Keffa

La série noire continue dans la grande famille du cinéma africain et particulièrement ivoirienne. L’actrice Ange Nicole Vallet Keffa, plus connue sous le nom de Ange Keffa, est décédée dans la soirée du lundi 15 avril. L’annonce de la triste nouvelle a été donnée ce mardi 16 avril matin par l’influenceur ivoirien, Euloge Kuyo, par ailleurs propriétaire de la page Euloge Kuyo First sur Facebook.

La ‘’femme’’ de Dosso et de la ‘’coépouse’’ de Gbazé Thérèse dans la célèbre série télévisée ‘’Ma Famille’’, avait retrouvé la santé grâce à une prise en charge sanitaire du Ministère de la culture et de la francophonie, il y a quelques semaines après avoir été atteinte d’une insuffisance rénale, de diabète.

Son apparition sur les écrans de la télévision, surtout sur le plateau de l’émission ‘’Show Buzz’’, avait rassuré tous ses admirateurs. Ange Keffa était venue à l’antenne accompagnée de Gbazé Thérèse ce programme télévisuel sur la chaîne NCI, pour annoncer un spectacle de remerciement au Président de la République, Alassane, à son Ministère de tutelle, Françoise Remarck, aux ivoiriens et à tous les acteurs culturels le samedi 30 mars dernier à l’Allocdrome de Yopougon-Niangon d’avoir eu une pensée et de l’avoir soutenu pendant sa maladie.

Mais, hélas, c’était une sorte de spectacle prémonitoire pour dire adieu à tous ses fans, ses parents, à sa grande famille du cinéma ivoirien et à ses collègues du film culte ‘’Ma Famille’’, de l’actrice, réalisatrice et productrice, Akissi Delta. Les hommages en l’endroit de l’actrice ont commencé à fuser sur les réseaux sociaux pour saluer sa mémoire.