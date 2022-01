Côte d’Ivoire: Ange Kessy aux trousses des forces de sécurité qui mendient à l’aéroport FHB

L’aéroport international Félix Houphouët-Boigny est la porte d’entrée principale sur notre territoire.

L’image que montre les agents commis aux différents services de cet aéroport est celle que projetteront nos frères et sœurs étrangers qui fouleront le sol ivoirien.

Si cette image est celle d’un agent sérieux, respectueux, sociable et accueillant, l’étranger s’attendra à voir un peuple respectueux, accueillant et responsable.



Si par contre, il est accueilli par des agents qui ne respectent pas et qui sont prêts à quémander de l’argent aux voyageurs, il aura sans aucun doute une mauvaise impression et un mauvais souvenir des ivoiriens.

C’est pourquoi le parquet militaire sera intraitable sur le comportement des policiers et gendarmes dans les différents services de l’aéroport FHB et également dans bien d’autres à travers le pays.



“Mon frère, ma sœur faut nous voir, on a soif, on peut avoir quelque chose pour manger”, tout cela devra cesser.

Ces comportements honteux nous ont plusieurs fois été rapportés, ainsi le Commissaire du Gouvernement a décidé d’ouvrir une enquête pour déterminer la véracité des faits.

Ordre été donné aux enquêteurs d’arrêter tout agent qui se livrerait à cette infamante pratique qui n’est rien d’autre que du racket sous la forme de mendicité.

