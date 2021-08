Côte d’Ivoire: après avoir saisi 200 cartons de viande de poulet, la douane fait don

La Direction Générale des Douanes a fait don de 200 cartons de poulet congelé à quatre structures étatiques et sociales du département d’Aboisso, ce lundi 16 août 2021. Il s’agit du Village SOS, de la prison civile, de la Communauté des Sœurs des Pauvres d’Aboisso et de la pouponnière d’Ayamé. Cette remise a été effectuée par le Colonel FADIGA Vakanga Mohamed, Directeur Régional des Douanes d’Aboisso. La viande offerte provient de saisies de marchandises de contrebande en provenance du Ghana, effectuées au cours du mois d’août. Notons que l’importation de la volaille et ses dérivés d’origine et en provenance du Ghana est temporairement suspendue depuis 2015 par l’Arrêté N°018/MIRAH/CAB du 03/07/2015, du Ministère en charge des ressources animales. L’application de cet arrêté par la Douane se fonde sur la Circulaire N°1726/MPMB/DGD DU 31 JUILLET 2015.Profitant de l’occasion, le Colonel FADIGA a appelé les contrebandiers à se détourner de leurs pratiques peu recommandables et préjudiciables à la filière volaille et à l’état. Au nom des bénéficiaires, Madame KOUAKOU Véronique, chef du Service Social de la prison civile d’Aboisso, a exprimé sa gratitude au Général DA Pierre Alphonse, Directeur Général des Douanes, pour ces dons périodiques qui permettent d’améliorer le quotidien de leurs pensionnaires.

Melv Le Sage

Comments

comments