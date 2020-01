Côte d’Ivoire / Après Fofié, tous les chefs de guerre seront perquisitionnés. Wattao, dans le COMA

Selon Chris Yapi qui a échappé à la mort, après Fofié, tous les chefs de guerre seront perquisitionnés y compris Cherif Ousmane.

Chers lecteurs,

Quand en son temps, j’ai annoncé l’arrestation programmée de Guillaume Soro ici en rapportant le contenu d’une réunion secrète tenue chez Ado, beaucoup m’ont traité de menteur. Pourtant, le temps m’a donné raison et le pouvoir d’Abidjan, par le biais de la DITT, a fait bloquer ma page Facebook CHRIS YAPI. Repéré par mon adresse IP, ils ont envoyé un commando encagoulé chez moi à la maison parce qu’ils savaient que je prévoyais de dénoncer tout le complot. Je me suis mis en lieu sûr pour vous donner d’autres informations aujourd’hui.

Les perquisitions qui ont démarré se poursuivront. Après Fofié, tous les chefs de guerre seront perquisitionnés y compris Cherif Ousmane. Je vous avais aussi dit que Wattao avait été empoisonné. Vous avez nié. Aujourd’hui, je vous informe que Wattao, malgré les soins intensifs de ses médecins américains est dans le COMA !

Écoutez-moi bien : Wattao est bel et bien dans le coma et tous les chefs de guerre seront perquisitionnés maintenant. En effet, c’est un des ex-com’zones qui ment sur ses anciens amis en orientant secrètement les perquisitions. Cet ex-com’zone s’appelle Koné Zacharia.

En plus, les individus en armes et encagoulés que vous avez vu au siège de GPS et que j’ai maintes fois appelé ici les escadrons de la mort, sont les hommes de Diomandé Inza dit Grumman. C’est d’ailleurs lui qui est allé cacher les armes à Assinie pour faire croire que Guillaume Soro avait des armes. Il est secondé par un certain Tuo, un ancien élément de Wattao entré en dissidence.

Vous qui connaissez Guillaume Soro, dites-lui que des femmes lui seront envoyées en vue de repérer sa position et Ouattara enverra des barbouzes à l’insu du pays hôte pour l’assassiner.

En plus, Gon qui est le plus nerveux de tous a décidé de régler un compte personnel avec Soro Alphonse. Informez-le rapidement, svp. S’il est en Côte d’Ivoire, qu’il sorte de là, sinon il sera tué. Mais ce qui me rassure dans tout cela, c’est qu’Ado, à force d’en faire trop, sera chassé du pouvoir.

Ivoiriennes et Ivoiriens les jours à venir sont sombres. Prions tous pour la Côte d’Ivoire.

YECLO

