Côte d’Ivoire: après le choix de son parti le RHDP sur la personne de Bictogo Adama, l’honorable Naya Jarvis Zamble se prononce

Considérant la décision de SEM Alassane Ouattara, Président de la République, Président du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix, de choisir l’honorable Adama Bictogo en qualité de candidat du parti à l’élection de la présidence de l’Assemblée nationale du 7 juin 2022, et l’invitation a le plébisciter,

j’ai décidé de retirer ma candidature à l’élection de la présidence de l’Assemblée nationale et d’apporter comme mes autres confrères du groupe parlementaire

RHDP, mon soutien au candidat du parti Adama Bictogo, l’ami des jeunes.

Nous lui faisons confiance, car l’honorable Adama Bictogo a pris l’engagement de nous impliquer davantage, nous la jeune génération dans l’organigramme du bureau de l’Assemblée nationale.

En effet, c’est ainsi que les jeunes pourront engranger de l’expérience afin de faire face aux défis présents et futurs.

Je remercie SEM Alassane Ouattara, Président de la République, et Président du RHDP, pour l’oreille attentive accordée aux préoccupations de la jeunesse.

Je remercie également le président du directoire du RHDP Monsieur Gilbert Koné Kafana auprès de qui nous avons trouvé assistance, conseils et orientations.

Bonne chance à l’honorable Bictogo Adama, l’ami des jeunes.

