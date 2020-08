Côte d’ivoire: arrêté ce matin au rassemblement, elle est libre

Ce matin dans le cadre de la marche des femmes de l’opposition, Lider Dorine est désormais libre de ses mouvements. Voici un bout de son audition:

L’officier : Que faites-vous ici ?

Dorine : Je suis sortie participer à la marche

Officier : Vous êtes belle, vous êtes étudiante, pourquoi faites-vous des choses pareilles ?

Dorine : Je suis contre le 3e mandat

Officier : Qui est votre leader ?

Dorine : Mamadou Koulibaly

Officier : Ok

Dorine était au lieu du rassemblement à Cocody où de nombreuses femmes étaient réunies et attendaient le début de la manifestation. Elles ont été appréhendées rapidement et transférées à la préfecture de police. Merci à Dorine pour son engagement. Merci à ses parents pour leur calme et leur sérénité. Merci aux militants pour leur mobilisation. On ne lâche rien, la lutte continue ( un leader du parti )

Melv Sage

Comments

comments