Côte d’Ivoire: « Arrêtez de penser que les décisions doivent être prises à Paris ou à New-York ou ailleurs » Ouattara

Le président ivoirien Alassane Ouattara a tenu à mettre les choses au clair en ce qui concerne les décisions que lui et son gouvernement prennent pour la Côte d’Ivoire. Il a martelé que le pays est bel et bien dirigé de l’intérieur et non en France.

« Je peux vous rappeler que la Côte d’Ivoire est un pays souverain », a déclaré Ouattara lors d’une conférence de presse en fin de tournée à Moronou. Il a ajouté que « c’est pour cela, (…) nous devrions faire confiance à nos institutions ». Cette déclaration fait suite à la polémique qui a suivi sa rencontre avec le locataire de l’Elysée en France, Emmanuel Macron. Les informations ont circulé suggérant que Ouattara aurait été débouté par son homologue de France en ce qui concerne une éventuelle demande d’appui pour son troisième mandat.

« Arrêtez de penser que les décisions doivent être prises à Paris ou à New-York ou ailleurs. Les décisions sont prises en Côte d’Ivoire, par les Ivoiriens et par les institutions ivoiriennes », a-t-il déclaré. Alassane Ouattara est considéré en Afrique comme une des personnalités qui sont « au service » des intérêts de la France, plus que ceux de leur propre pays. La question du CFA est une autre des raisons qui fondent la base de ces regards sur le président ivoirien.

Melv Sage

