Côte d’Ivoire : A’Salfo fait une blague et s’attire la foudre des internautes

Acteur impliqué avec les autorités ivoiriennes dans la lutte contre le trafic d’espèces animales protégées en Côte d’Ivoire, l’Ong Eagle-Côte d’Ivoire a dressé un bilan de ses activités en collaboration courant 2023. Dans un communiqué, elle met l’accent sur le démantèlement d’importants réseaux d’animaux vivants en 2023. Les opérations d’arrestations nées de sa collaboration entre la Direction de la Faune et des Ressources Cynégétiques (DFRC), l’Unité de lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée (UCT), la Direction de la Police forestière et de l’Eau du Ministère des Eaux et Forêts (DPFE-MINEF) auront permis entre autres, d’interpeller au mois d’avril 2023 deux individus. Qui avaient fait du trafic de perroquets leur spécialité, notamment les gris du Gabon, intégralement protégés. Ces trafiquants avaient été pris en possession de 115 perroquets, dont 110 gris du Gabon, 2 timneh et 3 robustes.

Les enquêtes avaient révélé que les trafiquants interpellés avaient des ramifications au Sénégal. Des perquisitions réalisées à Dakar par interpol avec l’appui de Eagle Sénégal ont permis de mettre aux arrêts 3 autres co-auteurs de ce vaste trafic et de saisir 11 autres perroquets Timnehs. Selon les enquêtes, les perroquets saisis dans la partie ivoirienne provenaient du Cameroun tout en transitant par le Nigeria. Au total 126 perroquets dont 110 gris du Gabon intégralement protégés, 13 timneh et 3 robustes avaient été saisis en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

En novembre, deux autres individus étaient appréhendés en flagrant délit de vente d’un bébé chimpanzé âgé entre un et deux ans lors d’une opération conjointe entre l’UCT, la DPFE-MINEF, avec l’appui technique de Eagle-Côte d’Ivoire dans la ville de Blolequin, à l’Ouest de la Côte d’Ivoire. En mai 2023, la saisie d’un bébé chimpanzé dans la ville de Guiglo grâce au fruit de la coopération entre la Direction de la Faune et des ressources Cynégétiques du MINEF, Eagle-Côte d’Ivoire et Akatia, une Ong qui œuvre activement pour la réhabilitation des chimpanzés issus du trafic en Côte d’Ivoire. « Nous sommes satisfaits de l’année 2023, la synergie avec les autorités ivoiriennes a permis de déstabiliser plusieurs réseaux de trafiquants d’animaux vivants. », a affirmé le responsable de Eagle-Côte d’Ivoire, Gaspard Julien-Laferrière dans un communiqué dont nous avons reçu copie. Pour l’année 2024, l’Ong entend poursuivre les efforts de lutte grâce à la collaboration entre son organisation et le Ministère des Eaux et Forêts et l’UCT.