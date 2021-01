Côte d’Ivoire: Assoa Adou annonce une forte mobilisation du FPI sur toute l’étendue du territoire du 05 au 10 janvier

Dans le cadre de sa mise en œuvre des décisions du Comité Central du mardi 22 décembre 2020, la Direction du Front Populaire Ivoirien-Gbagbo (FPI) a informé ses militantes, les militants et sympathisants dans un communiqué dont une copie a été remis à la rédaction d’AbidjanTV, qu’elle met en mission, du 05 au 10 janvier 2021, trente trois (33) délégations qui sillonneront les 31 régions et les deux (02) districts autonomes de Côte d’Ivoire.

Ces missions d’information porteront essentiellement sur la mobilisation des militants pour le retour, en Côte d’Ivoire, du président Laurent GBAGBO, président du Parti et sur la participation du FPI aux prochaines élections législatives, municipales et régionales.

La Direction du Parti demande aux Secrétaires Généraux des Fédérations et à l’ensemble des militants des régions qui seront visitées de prendre les dispositions nécessaires afin de réserver un accueil chaleureux et militant aux différentes délégations du Parti.

Fait à Abidjan, le 31 décembre 2020

Pour le FPI

Le Secrétaire Général

Dr Assoa Adou

