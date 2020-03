Côte d’Ivoire : Assoa Adou appelle tous les ivoiriens à envahir tous les centres d’enrôlement pour réclamer la gratuité de la CNI

Se tient en ce moment précis à Yamoussoukro, le Meeting de l’opposition politique ivoirienne. A cette occasion le Sécrétaire Général du Fpi, Assoa Adou s’est prononcé sur la Cni.

” Nous sommes rassemblés pour dire NON au Despotisme. Nous ne sommes pas dans un royaume mais dans une République. Et dans une République, on vote. (…) On a trop parlé, aujourd’hui il faut se lever. Dès Lundi, j’appelle tous les ivoiriens à envahir tous les centres d’enrôlement pour réclamer votre carte nationale d’identité gratuitement. “

AbidjanTV

