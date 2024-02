Côte d’Ivoire : Assoa Adou et Dano Djédjé chez Dogbo Blé

Assoa Adou et Dano Djédjé, cadres du PPA-CI, ont rendu visite au général Bruno Dogbo Blé, récemment sorti de prison.

Assoa Adou et Sébastien Dano Djédjé, respectivement premier-vice président et président exécutif du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) ont effectué le déplacement auprès du général Bruno Dogbo Blé le dimanche 25 février 2024.

Ces deux cadres du parti de Laurent Gbagbo étaient tout heureux de retrouver l’ancien chef de la gendarmerie sous le régime des refondateurs. Il faut dire que le général ivoirien s’est déjà entretenu avec Charles Blé Goudé, président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) et l’ancienne Première dame Simone Gbagbo.

Le général Dogbo Blé avait été arrêté aux heures chaudes de la crise postélectorale de 2010 alors qu’Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo revendiquaient chacun la victoire à la présidentielle. En effet, la Commission électorale indépendante (CEI), présidée à l’époque par feu Youssouf Bakayoko, avait proclamé la victoire d’Alassane Ouattara, candidat du RDR (Rassemblement des républicains). De l’autre côté, le Conseil constitutionnel de Paul Yao N’dré reconnaissait la victoire de Gbagbo, le président sortant.

La situation a débouché sur une crise militaire qui a officiellement fait 3000 morts. Le général Dogbo Blé, fidèle à Laurent Gbagbo, a mené les combats contre les forces armées proches de Ouattara et les forces françaises. Quatre jours après la chute de Laurent Gbagbo, notamment le 15 avril 2011, l’ancien commandant de la garde républicaine a été arrêté par les FRCI (Forces républicaines de Côte d’Ivoire).

Jugé pour complicité dans le meurtre du général Guéi, il est condamné à perpétuité par le Tribunal militaire ivoirien le 18 février 2016. Il a été libéré le 22 février 2024 à la suite d’une grâce présidentielle accordée par Alassane Ouattara à 51 prisonniers.