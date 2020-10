Côte d’Ivoire/BCEAO: Tiémoko Meyliet Koné, meilleur gouverneur d’Afrique de l’ouest

Dans son dernier rapport annuel 2020 sur les banques centrales, le ”Central Banker Report Cards 2020”, le magazine international Global Finance a à nouveau évalué les premiers dirigeants des institutions monétaires cette fois sur la base de leur gestion de la crise du Covid-19 dans leurs économies.

Les gouverneurs des banques centrales de plus de 90 pays de différents aires géographiques sont ainsi passé au peigne fin et noté suivant une échelle de ‘’A” à ‘’F” dans ” des domaines tels que le contrôle de l’inflation, les objectifs de croissance économique, la stabilité monétaire et la gestion des taux d’intérêt “, ‘’A” traduisant le niveau de performance le plus élevé.

Dans la zone Afrique, les notes vont du A obtenu par Abdellatif Jouahri, le gouverneur de Bank Al-Maghrib (Banque centrale du Maroc) au D attribué à la gestion de John Mangudya, du Zimbabwe.

suite dans…

