Côte d’Ivoire : “Bédié a plus de sang d’ivoiriens sur sa conscience que Gbagbo Guei Robert et Ouattara réunis” (Major Doumbia)

J’ai dit et je le répète : Bédié a plus de sang d’ivoiriens sur sa conscience que Gbagbo Guei Robert et Ouattara réunis.

Major Doumbia, n’a pas manqué de répondre à Kah Zion ( DG de Nouveau Reveil, l’organe de propagande du PDCI ) mercredi 24 juin 2020 sur sa page Facebook.

“Bedie est le cerveau qui a armé les esprits et les bras qui ont versé le sang entre frères ivoiriens : il ne mérite plus la confiance du peuple car il a été le cerveau de la déchirure de l’unité nationale. Le cerveau qui armé les cœurs et les esprits de haine pour pousser des mains à verser le sang, est plus dangereux que les bras exécutants.” A t-il lâché

Nous vous laissons lire les Propos du DG du Nouveau Réveil:

Sapel MONE

