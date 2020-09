Côte d’Ivoire: Bedié Donne les grands projets de gouvernement

Le Pdci-Rda va investir son candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre demain 12 septembre. La cérémonie se déroulera à Yamoussoukro, village natal du père fondateur de ce parti politique.

Selon son secrétaire exécutif en chef, face à la presse mercredi, au siège du Pdci-Rda à Cocody, le programme de la cérémonie du 12 septembre se décline en deux temps forts.

Le premier sera consacré à l’intervention du président du parti, Henri Konan Bédié. En effet, le discours qu’il va prononcer sera l’occasion pour lui de lever le voile sur les axes majeurs du projet de gouvernement du parti dont il est le candidat. Bien avant, selon Maurice Kakou Guikahué, les militants présents à cette cérémonie auront droit à l’acte d’investiture du candidat.

Kakou Guikahué a indiqué aussi que l’acte d’investiture à proprement parler sera précédé par diverses allocutions dont celles des organisateurs, des plateformes politiques, des partis politiques et organisations de la société civile.

Le secrétaire exécutif du Pdci-Rda a également mis à profit cette occasion pour lancer un appel aux militants et sympathisants de cette formation politique. Il les a invités à faire massivement le déplacement dans la capitale politique et administrative du pays. Avec comme objectif final de faire en sorte que soient battus tous les records de mobilisation, et de montrer que le Pdci-Rda est plus que jamais debout .

