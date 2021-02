Côte d’Ivoire: Bédié toujours en froid avec le président Ouattara

ALASSANE OUATTARA et le Président HENRI KONAN BÉDIÉ, auraient dû se rencontrer pour la seconde fois FIN JANVIER. Voici pourquoi ce rendez-vous n’a pas eu lieu. Selon nos INFORMATIONS, ALASSANE OUATTARA avait annoncé DÉBUT JANVIER, qu’un tête-à-tête avec le Président HENRI KONAN BÉDIÉ était imminent. Mais les ÉMISSAIRES des DEUX HOMMES ont beau continuer d’œuvrer en faveur d’une décrispation de leurs relations, il subsiste toujours des divergences entre eux. Le Président HENRI KONAN BÉDIÉ continue de réclamer le retour de LAURENT GBAGBO en Côte d’Ivoire et la libération des DÉTENUS POLITIQUES, dont NARCISSE N’DRI , son directeur de cabinetLe Président Henri KONAN BÉDIÉ de son côté reste sur sa position de ne pas reconnaître le 3ÈME MANDAT de OUATTARA et se concentre sur l’unité de L’OPPOSITION dans la perspective des LÉGISLATIVES du 6 mars prochain, pour lesquels le PDCI a formé des listes communes avec EDS, la branche des PRO-GBAGBO, dans plusieurs CIRCONSCRIPTIONS du PAYS.LAURENT GBAGBO, lui, est toujours à BRUXELLES. Les «dérapages» et sorties médiatiques virulentes de HABIBA TOURÉ, son avocate, ont refroidi les autorités ivoiriennes.En coulisses, DRAMANE OUATTARA insiste pour que LAURENT GBAGBO lui téléphone.Mais, LE PRÉSIDENT GBAGBO ,enséjour prolongé à BRUXELLES, n’a pour le moment pas donné suite à cette demande.

Perle Lola

Comments

comments