Côte d’Ivoire/ Bictogo : ” le RHDP ne fera pas l’économie de sa relation avec le nouveau parti du président Laurent Gbagbo (discours)

CONGRÈS CONSTITUTIF DU PPA-CI

𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗔𝗗𝗔𝗠𝗔 𝗕𝗜𝗖𝗧𝗢𝗚𝗢 𝗔𝗨 𝗖𝗢𝗡𝗚𝗥𝗘̀S HIER

M. Le Président Laurent Gbagbo,

Mesdames et messieurs les Présidents des partis politiques,

Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques,

Monsieur le Président du Congrès,

Honorables guides religieux et traditionnels,

Mesdames et messieurs,

Chers frères, chères sœurs,

Je voudrais au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, exprimer toute sa gratitude à son frère, le Président Laurent Gbagbo qui a bien voulu lui adresser cette invitation et en son nom, le Président Alassane Ouattara me charge de vous dire fraternellement “Merci Président Laurent Gbagbo” .

Je suis donc ici au nom du Président Alassane Ouattara traduisant ainsi la dynamique de la rencontre qui a eu lieu, le 27 juillet entre le Président Alassane Ouattara et le Président Laurent Gbagbo.

Celà laisse entrevoir que nous sommes capables entre ivoiriens de nous retrouver et mener la seule lutte qui vaille, celle de conserver la paix, la fraternité.

Chers frères, chères sœurs congressistes, ce nouveau parti qui va naître, viendra renforcer la vitalité démocratique. Tout naturellement, le Président Alassane Ouattara et le RHDP sont disposés à renforcer les liens entretenus par nos deux Présidents mais surtout à renforcer les liens du parti naissant et le RHDP.

Chers congressistes, au delà des fortes incompréhensions, au delà de ce que notre pays a vécu, au delà de ce qu’individuellement chacun de nous a vécu, mais autant que nous sommes, les hommes ont la clé du renforcement de la cohésion sociale.

C’est pourquoi le Président Alassane Ouattara, dans la volonté affichée de renforcer la cohésion sociale et ses liens entre le président Laurent Gbagbo et lui, m’a donc demandé de conduire une délégation de 06 députés pour venir témoigner et apporter notre soutien à la création de ce nouveau parti.

Chers congressistes, nos deux Présidents ont besoin de nous.

Je voudrais vous dire, de cette tribune, que le RHDP ne fera pas l’économie de sa relation avec le nouveau parti du Président Laurent Gbagbo.

Après la belle chanson de ma sœur Aicha et ayant parcouru quelques éléments de ce nouveau parti, on peut donc noter que la Côte d’Ivoire retrouvée doit s’engager dans la paix.

M. Le Président Laurent Gbagbo, au nom de votre frère, le Président Alassane Ouattara, nous vous disons Merci.

Mais en même temps, je voulais dire qu’avant nos différents partis, nous sommes avant tout des ivoiriens et au nom de cette grande partie, nous vous regardons. Nous vous regardons M. Le Président et que DIEU fasse que vos deux relations, vous et le Président Alassane Ouattara puissent jaillir sur la situation de la Côte d’Ivoire.

Je vous remercie.



𝗟𝗔 𝗥𝗘́𝗗𝗔𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗨 𝗖𝗢𝗡𝗚𝗥𝗘̀𝗦

