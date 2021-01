Côte d’Ivoire/ Bidon-villes d’Abidjan: le gouvernement promet la réalisation d’infrastructures de base en vue de l’amélioration du cadre de vie

Abidjan, la situation des quartiers précaires préoccupe le gouvernement ivoirien.

C’est au cours d’un déjeuner de presse que le Ministre de la construction , du logement et de l’urbanisme , Bruno Nabagné Koné s’est exprimé sur la situation des quartiers précaires en Côte d’Ivoire. « J’ai annoncé le projet de restructuration de cinq (5) quartiers précaires de la ville d’Abidjan, le quartier de Pk 18 Agoueto dans la commune d’Abobo, les quartiers de Grand Campement Akromiabla et Divo 1 et 2 dans la commune de Koumassi et celui de Gesco Restructuré dans la commune de Yopougon.

Ces quartiers bénéficieront de la réalisation d’infrastructures de base en vue de l’amélioration du cadre de vie de leurs habitants. Les études techniques sont achevées depuis décembre 2020 et les travaux devraient démarrer incessamment ».



Sapel MONE

Comments

comments