Côte d’Ivoire: « Bienvenue à Limoges City » a lancé Mamadou Traoré, pro-Soro à Mabri

« Bienvenue à Limoges City », a lancé ce vendredi 19 juin 2020, Mamadou Traoré, pro-Soro à Mabri qui semble avoir vraiment tourné le dos au RHDP.

Enfin, le dernier des Mohicans, le Ministre Mabri, a quitté le Restaurant. Tous ceux qui étaient à la création de ce Restaurant en 2005 ,à Paris ,en sont sortis. Et tous, comme un seul homme,ont été plus ou moins chassés de ce Restaurant parce qu’on a trouvé qu’ils devenaient trop gourmands.

Et celui qui a fait installer ce Restaurant y a été lui aussi chassé parce qu’on a trouvé que lui aussi devenait gourmand. Aujourd’hui, on le traite de rebelle et de putchiste.

Les plats infectes que les gens mangent au Restaurant leur ont fait oublier que c’est grâce à la tentative de putch et la rébellion de ce dernier que leur Restaurant a été ouvert.

On reproche à tous ceux qui ont été chassés du Restaurant de lorgner le plat du gourou de ce Restaurant. Crime de lèse majesté ! Comment peuvent-ils oser vouloir manger le même plat que le gourou de ce Restaurant ? Ils ont foutaise hein ! Ou bien est ce qu’ils se sont bien regarder même ? Comment vouloir manger le même plat que leur gourou qu’ils ont transformé en Dieu le père ? C’est un crime de lèse majesté a punir comme il se doit.

Aujourd’hui,le Restaurant est redevenu la Case avec quelques pauvres naufragés de minuscules partis politiques qui y ont trouvé refuge parce que toujours tenaillés par la faim.

La Case arrivera t-elle à contenir tous les clients actuels du Restaurant ?

Arrivera t-elle à etancher leur soif et à calmer leur faim débordantes?

Nous nous retrouvons aujourd’hui dans la même situation que celle de 2010 où le Woody de Mama s’est retrouvé entouré de minuscules partis politiques qui lui ont donné l’illusion qu’il pouvait gagner les élections sans coup férir. Face à l’embryon du Restaurant qui se mettait en place avec tous ses clients qui viennent d’y être chassés,le Woody de Mama n’avait aucune chance de gagner. Mais il s’est entêté à les affronter. Et ,pour son plus grand malheur,il est tombé face à eux.

Le gourou du Restaurant est dans la même situation que le Woody de Mama en 2010.

Lui aussi est aujourd’hui entouré de minuscules partis politiques y compris quelques naufragés des leaders des partis politiques qui ont été chassés du Restaurant. Et comme en 2010, face à la coalition des anciens clients du Restaurant qui y ont été chassés,le candidat de ce Restaurant qui se débat en ce moment avec sa maladie, sera écrasé par la déferlante composée de ces anciens clients du Restaurant ,aidés en cela par le Woody de Mama et du génie de kpô.

Le candidat du Restaurant n’a,face à eux,aucune chance de gagner malgré tous les muscles que les gens du Restaurant brandissent pour essayer d’effrayer les gens. Au fond d’eux,ils savent qu’ils sont minoritaires face à leurs adversaires qui ne rêvent que de fermer définitivement leur Restaurant.

Bienvenue donc à Mabri à Limoges City, le dernier des Mohicans. Bienvenue également à lui à la villa des hôtes de Limoges City. Pauvres diables du Restaurant ! Bientôt la faim sera leur nouveau compagnon de tous les jours puisque leur Restaurant sera fermé et la clé jeté dans la mer. Que deviendra leur gourou ? Tout dépend de lui. S’il organise des élections ouvertes et crédibles,il a toutes les chances de continuer à se prélasser sur les plages d’Assinie et de voyager à travers le monde. Mais s’il organise des élections biaisées qui provoquent une crise post-electorale,il a toutes les chances de remplacer Laurent Gbagbo à la CPI.

Qu’il sache que tous les amis qu’il avait à travers le monde sont aujourd’hui tous à la retraite et n’ont plus de pouvoir. Ceux qui sont aujourd’hui au pouvoir,ce sont les amis de Tienigbanani ,car ce sont les gens de sa génération qui sont aujourd’hui au pouvoir à travers le monde.

Qu’il sache que le pouvoir appartient aujourd’hui aux gens de la génération de Tienigbanani.

Voici pourquoi,assis tranquillement en France,il actionne toute la communauté internationale contre le gourou du Restaurant.

Et presque tous les dirigeants de la communauté internationale sont de la génération de Tienigbanani. Le gourou du Restaurant a donc son destin et celui des gens qui fréquentent son Restaurant en main. A bon entendeur, salut !

