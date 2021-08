Côte d’Ivoire: Blaise Compaoré malade, ses proches apportent un démenti

Alors qu’une rumeur circule sur les réseaux sociaux sur la mauvaise santé de l’ancien président burkinabé Blaise Compaoré, un démenti a été apporté par les proches de Compaoré via des images récentes de l’ancien homme fort du Burkina Faso.

« Blaise Compaoré, ancien président de l’État du Burkina Faso, gravement malade et interné au Maroc. Un visa demandé pour la France lui a été refusé. Dans ses vieux jours, il se souvient certainement de la disparition de son frère et ami Thomas Sankara », indique la rumeur qui circule sur les réseaux avec une image visiblement manipulée de l’homme.

Cette publication a fait réagir le service de communication de l’ancien président qui a immédiatement rendu public des images prises de lui récemment. On pouvait y voir un homme assez en forme et plutôt pas très inquiet alors même que le procès de son ancien camarade Thomas Sankara commence au Burkina Faso. Il est accusé, avec d’autres personnes, d’être l’auteur du coup d’État qui a vu Sankara assassiner.

