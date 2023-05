Côte d’Ivoire / Blé Goudé demande publiquement pardon à Laurent Gbagbo

Charles Blé Goudé a fait acte de contrition hier soir sur une chaîne de télévision privée en Côte d’Ivoire. Celui qui s’est engagé à recoudre le tissu social ivoirien estime qu’il ne peut mener à bien cette mission en ayant des cailloux dans ses chaussures. C’est pourquoi de façon solennelle et en direct, Blé Goudé a tenu a présenter ses excuses à Laurent Gbagbo, au cas où il aurait heurté ce dernier.

Que va faire Laurent Gbagbo après la sortie de Charles Blé Goudé hier sur les antennes de NCI ? Invité par Ali Diarrassouba et son équipe, le président du Cojep a abordé l’actualité politique nationale avec la même vigueur qu’on lui connait. Mais selon tous les téléspectateurs de la chaîne, une partie de l’émission aura touché les cœurs. Il s’agit du moment où Blé Goudé parle de ses relations actuelles avec l’ex-président Laurent Gbagbo.

Blé Goudé qui se refuse toujours de commenter ses relations avec Gbagbo sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télé a quand même envoyé un message fort à celui qu’il a toujours considéré comme son mentor. “J’entends ça et là que le Président Gbagbo est fâché contre moi. Sans même savoir ce qu’il me reproche ou ce que j’ai fait, je lui demande pardon, si vous connaissez des gens capable de demander pardon, aidez moi à lui demander pardon. Je demande pardon au président Laurent Gbagbo”, a plaidé aux bords des larmes.

Poursuivant, Blé Goudé a demandé à Ouattara de prendre une décision pour faire réintégrer Laurent Gbagbo et lui sur la liste électorale: “Ce qui est important pour moi est qu’il faut éviter à la Côte d’Ivoire d’autres tensions. Il faut donc créer un cadre politique pour régler ce problème. Je demande aux présidents Gbagbo, Ouattara et Bedié de se rencontrer pour poser ce problème pour qu’il soit réglé. Nous avons intérêt à ce que ce pays soit en PAIX. Le Président Gbagbo, c’est une figure emblématique dans la politique ivoirienne. Je souhaite que le Président Ouattara prenne une décision exceptionnelle pour régler cette question de son frère”.