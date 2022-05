Côte d’Ivoire: Ble Goudé perce le mystère de l’obtention de son passeport

C’est fait! Ble Goudé a récupéré son passeport ordinaire. C’est fait aussi ou presque pour le Propriétaire des tabourets, à l’Assemblée nationale. C’est fait, la session 2022 des examens scolaires est lancée…

Ce lundi 30 mai 2022, il est seul dans le secret. Il invite ses proches à le rejoindre à son hôtel, sans leur révéler l’objet de la rencontre. C’est précisément à 11 h 30 gmt qu’il lâche la bombe: »vous allez m’accompagner à l’ambassade de la Côte d’Ivoire à la Haye pour récupérer mon passeport. ». Surprise pour certains. Aboutissement logique d’une procédure qui n’avait que trop duré. « 48 h plus tôt, nous avions des informations à ce sujet. Mais pour éviter les fuites, nous les avons mises sous embargo », explique un militant du parti de Ble. « Le Camarade de BIZ a lui-même géré son affaire, directement. Sans intermédiaire. », me souffle un autre partisan du COJEP. « Son cabinet était en première ligne. ».

L’autre acquitté de la CPI donne des consignes fermes à tous ceux qui l’accompagnent: pas de portables. La communication doit être maîtrisée. On ne sait jamais. Quand le serpent t’a piqué, la liane te fait peur…

À 11 h40 gmt, exactement, c’est fait. Le passeport est remis par le représentant de la Côte d’Ivoire à la Haye et les premières photos contrôlées, fusent. Ble Goudé, contacté par nos soins, savoure. « Frère, prenons ça d’abord. La prochaine étape, on verra. »

C’est un pas sur le chemin de la réconciliation en Côte d’Ivoire. Certains peuvent hausser les épaules. D’autres faire la moue. Tout ce qui rapproche les Ivoiriens et brise les chaînes de la méfiance est bon à prendre pour tous ceux qui militent pour le retour à la normale dans ce pays. « Tout peut se régler par le dialogue », disait le Père fondateur. Dans le respect des différences, des convictions, de la dignité, des uns et des autres.

Une étape franchie. Disons merci à Alassane. Avançons. Sur les autres chapitres. S’il peut pardonner à l’enfant de l’autre, il peut pardonner à son propre fils. Et puis, les détenus. Militaires et civils… Progressons ensemble.

Ce lundi 30 était une journée des éclats de rires. À la Haye. Comme à la Rue Le PIC. Le Diamant noir, le Propriétaire des Tabourets du rassemblement d’Alassane est totalement assuré du soutien de son parti pour la présidence de l’Assemblée nationale. Les choses n’ont pas été faciles. Il n’a pas que des amis dans son camp et les ambitions de certains caciques étaient fortes. Recadrage en règle du Grand chef, la veille, à 17 h. C’est le Propriétaire des Tabourets. Point. Instructions fermes à la direction de son Parti pour porter la nouvelle aux députés, le lendemain. Ce qui a été fait ce lundi 30 mai 2022, à 16 h. Prochaine étape, le 7 juin 2022.

Melv

