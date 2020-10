Côte d’Ivoire/Bregbo: manifestation de la population contre le chef actuel

Bregbo, village situé à 09 km de Bingerville ne veut plus de son chef. Les populations ont manifesté le désir de remplacer le chef actuel.

Les populations de Bregbo appellent à remplacer leur chef, Tanoh Bogui, en fin de mandat depuis le 31 décembre 2019 par N’djomo Ogou Raymond de la génération Tchagba pour la réconciliation entre les fils et filles ainsi que le développement de leur village.

Selon Kokora Kakou Persile, doyen d’âge de génération du Tchagba héritière du trône, N’djomo Ogou Raymond est le candidat idéal car jouissant “d’une bonne moralité” et “proche des villageois”.

“Sans être en fonction, il a permis d’assainir le village avec une opération coup de balai qui se fait chaque semaine. Il a aussi œuvrer à ce que les villageois puissent puiser de l’eau gratuitement dans les fontaines”, a-t-il expliqué à l’AIP vendredi.

Il a ajouté qu’une démarche a été menée auprès du préfet d’Abidjan pour l’obtention de nomination de M. N’djomo comme chef de Bregbo soulignant qu’ils souhaitent que le nouveau chef œuvre également à l’insertion des jeunes diplômés, à la création d’activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes non diplômés, la construction d’un hôpital et la réhabilitation des logements des enseignants de EPP Bregbo 1 et 2.

Le village de Bregbo est situé à 09 km de Bingerville et compte près de 4 000 âmes, indique-t-on.

yeclo

Comments

comments