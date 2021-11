Côte d’ivoire: Budget-programme 2022 Amadou Koné obtient le quitus des députés

Les députés membres de la commission des affaires économiques et financières de l’Assemblée Nationale ont adopté à l’unanimité, le vendredi 19 novembre 2021, le projet de budget 2022 du Ministère des Transports. Évalué à 72.782.811.780 FCFA, ce budget va servir, selon le Ministre Amadou Koné, à l’amélioration de la gouvernance dans le secteur des transports, au renforcement de la sécurité et de la sûreté ferroviaire, routière, aérienne, maritime et fluvio-lagunaire, à la compétitivité et à la facilitation des échanges économiques et commerciaux ainsi qu’à l’amélioration de l’accès des populations à des services de transport de qualité.

Melv Le Sage

Comments

comments