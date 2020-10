Côte d’Ivoire/ Campagne électorale: Alassane Ouattara dans la région des montagnes. Le point

Le Président Alassane Ouattara, candidat du RHDP a rencontré les chefs traditionnels, coutumiers et religieux des trois (03) régions composant le District des Montagnes, le dimanche 18 octobre 2020 dans les locaux de l’ancienne mairie de Man, comme constaté par AbidjanTV.



Ce sont au total 270 chefs traditionnels venus des régions du Tonkpi, du Guemon et du Cavally qui ont assisté à cette rencontre, ainsi que des chefs religieux de la ville de Man.

Etaient également présents à cette rencontre les cadres et les élus du parti du District des Montagnes. La rencontre a enregistré aussi la présence de Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire, le Premier Ministre Hamed Bakayoko, Chef du Gouvernement et Ministre de la Défense, ainsi que plusieurs autres personnalités.

Cette rencontre a été l’occasion pour le candidat du RHDP de traduire sa reconnaissance au Chef Central des Dan, Sa Majesté Gué Pascal pour son soutien. Il a remercié l’ensemble des dignitaires traditionnels et religieux présents pour leurs actions en faveur de la paix et la cohésion sociale dans ces régions. Alassane Ouattara les a notamment rassurés de sa ferme détermination à organiser dans de bonnes conditions l’élection présidentielle. Car selon lui, sans paix, il ne peut avoir de développement. En outre, le candidat du RHDP a présenté le bilan de ses neuf (09) de gestion du pouvoir. Il a tenu à remercier la Première Dame Dominique Ouattara pour son engagement en faveur de l’autonomisation des femmes. Aussi, le champion du RHDP a rappelé que grâce au Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI), le programme de financement des microprojets des femmes, ce sont au total 220.000 femmes, à travers tout le pays, qui sont désormais autonomes financièrement. Il a informé d’ailleurs que son épouse prévoyait dans les prochaines semaines après l’élection Présidentielle d’apporter un montant additionnel du FAFCI pour le District des Montagnes d’une valeur de 500 millions F CFA. La Première Dame profitera également à cette occasion, pour faire des dons en nature aux femmes d’une valeur de 500 millions F CFA. Selon M. Alassane Ouattara, ce sont au total un (01) milliard F CFA que Madame Dominique Ouattara a prévu venir offrir après l’élection Présidentielle aux femmes du District des Montagnes. En outre, Alassane Ouattara a tenu à remercier le chef central des Dan pour lui avoir demandé solennellement de briguer la magistrature suprême à nouveau suite au décès de l’ex-Premier Amadou Gon Coulibaly. Pour ce faire, le chef de l’état leur a demandé d’aller voter massivement le 31 octobre prochain. Le candidat du RHDP a terminé en demandant à la population de le voter massivement le samedi 31 octobre 2020. « La Côte d’Ivoire est un pays de pays, et nous devons tout faire pour la préserver. Car sans la paix rien n’est possible », a ajouté le Président Alassane Ouattara.

M. Kuigon Emile, porte-parole des Chefs traditionnels et coutumiers a traduit tout son soutien au candidat du RHDP. Il a salué son bilan élogieux. Il a tenu à rappeler l’importance du pacte de non-agression scellé entre les peuples Senoufo, Dan et Wê. Ce pacte, selon lui, ne peut et ne doit souffrir d’aucune trahison. Ainsi, au nom de ce pacte qui s’est perpétué au fil des siècles, il a rassuré le candidat du RHDP de leur soutien sans faille à sa candidature. Aussi, il a lancé un appel solennel aux fils et aux filles du grand ouest autour de la candidature du Dr Alassane Ouattara.

Notons que le candidat du RHDP a offert la somme de 30 millions F CFA aux chefs traditionnels et coutumiers des trois (03) régions et la somme de dix (10) millions F CFA aux guides religieux. En retour, le Chef Central des Dan, Sa Majesté Gué Pascal a offert un bœuf au chef de l’Etat, des pagnes à la Première Dame et des boubous à plusieurs cadres et élus du parti.

Sapel MONE

