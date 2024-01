Côte d’Ivoire-CAN 2023 : Didier Drogba, Sadio Mané et Samuel Eto’o, parrains d’une fresque murale à Yamoussoukro

Une belle fresque murale sera organisée à Yamoussoukro liée à la CAN 2023. C’est une initiative du journaliste et promoteur culturel, Alex Loukou baptisée ‘’CAN’Art’’ avec pour parrains artistiques Didier Drogba, Sadio Mané et Samuel Eto’o.

Didier Drogba, Sadio Mané et Samuel Eto’o choisis pour une fresque murale à Yamoussoukro

La CAN 2023 a démarré en trombe, le samedi 13 janvier au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé avec la rencontre d’ouverture entre la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau où les Eléphants ont battu les Lycaons sur le score de 2 à 0. Des initiatives artistiques sont mises en oeuvre pour soutenir l’organisation de cette compétition footballistique continentale et accompagner l’équipe hôte avec des chansons et des tableaux picturaux.

Après la kyrielle de productions discographiques et une exposition de peintures pour soutenir la Côte d’Ivoire, un autre événement de grande envergure liée à la CAN 2023 va se dérouler le mercredi 17 janvier à Yamoussoukro. Il s’agit d’une fresque murale initiée par le journaliste et promoteur culturel ivoirien, Alex Loukou, dénommée ‘‘CAN’Art’’; dont le slogan est ‘’Quand l’art s’invite dans le foot’’.

Plusieurs langages liés au football seront mis en exergue par de nombreux artistes peintres venus d’Abidjan et résidents dans la capitale administrative et politique ivoirienne. L’organisateur principal de cet événement pictural explique l’objectif principal. ‘’Suite à la rencontre du Premier-ministre Robert Beugré Mambé et les artistes leur a demandé d’apporter chacun sa pierre à l’édifice par rapport à la CAN, il était important pour moi en tant que journaliste et promoteur culturel de faire quelque chose qui allait rester pour la prospérité. Raison pour laquelle, j’ai pensé à une fresque murale’’, explique-t-il. Avant de continuer : ‘’Des artistes vont prendre d’assaut un mur et chacun avec son style de peinture va peindre une thématique ou des thématiques en rapport avec la CAN. Ce mur restera un lieu emblématique où les gens viendront faire des photos et échanger. ça sera un endroit représentatif de la ville de Yamoussoukro. C’est un coup que nous voulons marquer en réponse à l’invitation du Premier-ministre aux artistes ivoiriens’’.

En outre, le choix de Yamoussoukro n’est pas fortuit pour Alex Loukou. Selon lui, il est à l’initiative d’un projet sur le père-fondateur de la Côte d’Ivoire intitulé ‘’Félix Houphouët-Boigny, traits pour traits’’. C’est pour cela que la capitale politique et administrative a été choisie pour lancer cette fresque murale qui cadre justement avec l’esprit du premier Président de la Côte d’Ivoire. Cela va marquer le coup et restera à jamais dans les archives.

Mieux, des icônes du football africains et des modèles pour la jeunesse, ont été choisies pour en être des parrains artistiques de la fresque murale. Deux anciens joueurs à savoir Didier Drogba et Samuel Eto’o ainsi qu’un joueur en activité Sadio Mané vont donner le premier coup de pinceau pour lancer la fresque murale. Ils ont été choisis, parce qu’ils sont porteurs de message d’espoir. Et l’endroit de l’événement choisi se trouve derrière la poste de Yamoussoukro contigu à un atelier d’une artiste-peintre bien connue et installée à Yamoussoukro qui s’appelle Aïcha Kara.