Côte d’Ivoire-CAN 2023 : La forte mobilisation des jeunes Atchans demandée

Sous la houlette du Président de la République, Alassane Ouattara, la Côte d’Ivoire va offrir à l’Afrique « la CAN de l’hospitalité », du 13 janvier au 11 février prochain. Au cours de cette compétition continentale, la mobilisation totale des jeunes Atchans (Ebrié) est demandée.

Roger Adom appelle à la forte mobilisation des jeunes Atchans pour la CAN 2023

La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), s’ouvre dans quelques jours sur les bords de la lagune Ebrié avec le match d’ouverture entre la Côte d’Ivoire (pays hôte) et la Guinée-Bissau au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé dans la commune d’Anyama. En plus du peuple Akyé qui reçoit sur son sol le groupe A du Nigéria, de la Guinée Equatoriale, de la Guinée-Bissau et de la Côte d’ivoire, la capitale économique Abidjan accueille le groupe B avec le Cap-Vert, le Mozambique, le Ghana et l’Egypte.

La communauté Atchan (Ebrié) qui est le peuple autochtone du District autonome d’Abidjan, est appelée à réserver un très bel accueil à toutes les sélections et à tous les supporters de ses quatre pays africains qui seront présents dans la capitale économique. C’est le mot d’ordre de la mobilisation que l’ancien Ministre de l’Économie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Roger Adom est allé transmettre aux jeunes Atchans réunis au sein de l’Association des leaders de jeunes Atchans lors d’une rencontre le lundi 8 janvier avec eux au Plateau.

C’est au nom du Premier-ministre, Ministre du Cadre de Vie, Roger Beugré Mambé que Roger Adom a appelé à la forte mobilisation des jeunes Atchans à quelques semaines seulement du coup d’envoi de la CAN 2023. ‘’A la demande du PM Beugré Mambé, nous engageons la jeunesse Atchan afin qu’elle soit mobilisée, disponible, accueillante pour recevoir nos invités et surtout faire que cette CAN soit une CAN de l’hospitalité et de la responsabilité. Vous engagez à sonner la mobilisation dans vos villages pour une organisation totalement réussie de cette compétition internationale’’, déclare-t-il.

Prenant la parole à son tour, le conseiller du Premier-ministre, Antoine Djama Dibi, présent à cette cérémonie, a demandé également aux jeunes Atchans de faire preuve de solidarité et d’hospitalité à l’égard de tous les étrangers qui fouleront le sol ivoirien et particulièrement la capitale économique Abidjan dans le cadre de cet événement de portée mondiale.

De leur côté, les jeunes Atchans, par la voix de leur porte-parole, Antoine Ako, ont exprimé leur reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, pour le choix porté sur leur « papa » Beugré Mambé. « Nous jeunes Atchans, nous sommes décidés à l’accompagner dans sa grande mission qui lui a été confiée, à savoir réussir l’organisation de la CAN. Nous allons nous battre dans nos villages afin de mobiliser nos parents sur le plan touristique pour accueillir les étrangers qui viendront à Abidjan », souligne-t-il. Toutefois, l’émissaire du Premier-ministre, Ministre du Cadre de Vie, Roger Adom a profité pour communiquer sa foi en une victoire finale des Eléphants de Côte d’Ivoire au soir du 11 février prochain.