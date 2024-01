Côte d’Ivoire-CAN 2023 : La maestria de Georges Momboye lors de la cérémonie d’ouverture saluée par les ivoiriens

La Côte d’Ivoire a réussi d’entrée la CAN 2023 avec la cérémonie d’ouverture qui a eu lieu le samedi 13 janvier au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé. Cette grande réussite est à l’initiative du chorégraphe ivoirien, Georges Momboye. Les ivoiriens l’ont félicité énormément sur les réseaux sociaux.

La cérémonie d’ouverture de la CAN 2023 orchestrée par Georges Momboye saluée par les ivoiriens

Les ivoiriens qui ont effectué nombreux le stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé et ceux qui étaient scotchés devant leur petit-écrans à la maison ou sur les écrans géants dans différents espaces publiques en Côte d’Ivoire ont été émerveillés et subjugués par la belle chorégraphie présentée le samedi 13 janvier lors de la cérémonie d’ouverture de la ‘’CAN de l’hospitalité’’.

Celui qui a rendu cette extraordinaire représentation est le célèbre chorégraphe ivoirien, Georges Momboye. Quelques heures après sa performance avec ses hommes et femmes, la toile s’est envahie de nombreux messages de félicitation à l’endroit de l’excellent chorégraphe ivoirien. Les ivoiriens et même quelques africains ont salué cette représentation qui devient l’une des meilleures d’une cérémonie d’ouverture de la CAN jamais organisée en Afrique.

Toutefois, il faut savoir que Georges Momboye est un habitué de ces grands événements. Le chorégraphe ivoirien a fait montre de son talent lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne. Et la FIFA et le comité d’organisation du Mondial en Afrique du Sud en 2010 lui ont également fait confiance. Sans oublier la VIIIème édition des Jeux de la francophonie magnifiquement organisés en 2017 en Côte d’Ivoire où le chorégraphe de stature internationale a réussi la cérémonie d’ouverture et d’autres événements culturels.