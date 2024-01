Côte d’Ivoire-CAN 2023 : Tout savoir sur Emerse Faé, nouveau coach des Eléphants et remplaçant de Jean-Louis Gasset

La Côte d’Ivoire a essuyé une grosse humiliation face à la Guinée-equatoriale lors de la dernière journée des phases de Poule. La démission de Jean-Louis Gasset demandée depuis a été actée ce mercredi 24 janvier. Son adjoint Emerse Faé est du coup le nouveau coach.

Le parcours de Emerse Faé, remplaçant de Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset n’est plus l’entraîneur des Eléphants de Côte d’Ivoire. Le sélectionneur français de 70 ans a rendu sa démission ce mercredi 24 janvier au Chef du gouvernement ivoirien, Robert Beugré Mambé qui a été acceptée. Cela fait suite 72 après le gros coup de massue que les pachydermes ivoiriens ont infligé au peuple ivoirien face aux Nzalang Nacional où ils ont encaissé 4 à 0 au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.

La Côte d’Ivoire qui a encore une seconde chance pour filer en 1/8 finale dans le repêchage des meilleures troisièmes équipes à l’issue de la rencontre ce mercredi 24 janvier de la dernière journée de la Poule F qui va opposer le Maroc à la Zambie sur le coup de 17h, pourra continuer l’aventure avec Emerse Faé.

Après la démission du coach français, c’est l’ancien international ivoirien de 39 ans qui sera au commande. Un communiqué de la FIF confirme l’information. Il a été l’adjoint de Jean-Louis Gasset qui a été comptable de la défaite cuisante des co-équipiers de Serge Aurier contre la Guinée-Equatoriale. Emerse Faé sera assisté sur le banc par deux autres ivoiriens à savoir Alain Gouaméné (entraîneur des gardiens) et Guy Demel.

Cependant, il faut savoir que Emerse Faé fait ses débuts au football au sein du FC Toutes aides, club de quartier de Nantes. En 1995, il intègre le centre de formation du FC Nantes. Sélectionné en équipe de France espoirs, il se tourne finalement vers l’équipe de Côte d’Ivoire où il retrouve son ancien coéquipier du FCNA Gilles Yapi-Yapo. En juin 2007, à la suite de la relégation du FC Nantes en Ligue 2, Emerse Faé décide de quitter son club formateur. Il est transféré au club anglais de Reading FC, qui avait déjà tenté de le faire venir un an auparavant.

En juin 2008, le club de Reading prête Emerse Faé au club français de l’OGC Nice avec une option d’achat de 2,5 M£. Il vient remplacer sur la Côte d’Azur Florent Balmont, partant pour Lille où Claude Puel puis Rudi Garcia en avaient fait leur priorité. Le 29 janvier 2009, le club niçois lève l’option d’achat et fait signer un contrat jusqu’en 2011 à Emerse Faé. En décembre 2010, il inscrit le but de la victoire, un but à zéro, à l’ultime seconde lors du derby face à l’Olympique de Marseille. Il a été finaliste avec la Côte d’Ivoire lors de la CAN 2006 en Egypte.

Après avoir mis fin à sa carrière international de footballeur le 1er février 2012 à la suite de phlébites à répétition, Emerse Faé entame une carrière d’entraîneur. Lors de la saison 2012-2013, Emerse Faé intègre le centre de formation de l’OGC Nice afin de passer ses diplômes d’entraîneur de football. Après trois saisons aux côtés d’Alain Wathelet, responsable des U17 Nationaux, il en devient l’entraîneur principal en 2015. Il est titulaire du DES (Diplôme d’État Supérieur mention Football) et à la suite de cela, il est promu coach des U19 Nationaux du Gym lors de la saison 2018-2019. En mars 2020, il obtient le BEFF (Brevet d’Entraîneur Formateur de Football). Le 8 juillet 2021, Émerse Faé est nommé entraîneur de l’équipe réserve du Clermont Foot 63, évoluant en National 37.Depuis 2022, il est choisi comme le sélectionneur de l’équipe espoir de Côte d’Ivoire. Puis, il a cumulé ce poste avec celui d’adjoint des Éléphants, aux côtés de Jean-Louis Gasset qui a rendu le tablier.