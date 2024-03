Côte d’Ivoire : Carina Style et Vitale réconciliées

Vitale et Carina Style ne sont plus en froid. Les deux artistes féminines du Coupé-décalé ont montré la bonne entente au cours de l’émission ‘’Show Buzz’’, de ce mardi 19 mars sur NCI, où la première citée est venue faire la promotion de son single ‘’Mapouka 3 étoiles’’, en featuring avec Josey.

Carina Style et Vitale ont fait la paix

Les chanteuses Coupé-décalé, Vitale et Carina Style se regardaient depuis des années en chienne de faïence depuis des années. Après une réconciliation initiée par Le Molare entre les deux femmes, l’interprète de la chanson ‘’Mon bébé’’, qui préparait son mariage traditionnel et civil a envoyé une carte d’invitation à la chroniqueuse de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI via son Whatsapp qui était une personne importante à ses yeux.

L’absence de Carina Style au mariage de sa collègue a encore soulevé des tensions. La Patronna du Coupé-décalé n’a pas du tout apprécié son comportement et elle l’a attaqué violemment de manière verbale après ses noces sur les réseaux sociaux. ‘’J’ai envoyé une invitation à mon amie Carina Style qui a donné la confirmation de sa présence. À ma grande surprise, elle a brillé par son absence. Deux jours plus tard, elle m’envoie un message d’excuses sur Whatsapp. Je suis d’accord sur ce point avec des arguments. Mais au moins, elle pouvait poster mes photos sur sa page pour me féliciter. Elle n’a pas fait non plus. Tu me félicites en privé et tu m’ignores en public. Selon vous, comment appelle-t-on cette attitude?’’, avait-elle déclaré.

A peine un an après, le différend entre Vitale et Carina Style est définitivement un lointain souvenir. Les deux chanteuses se sont pardonnées l’une à l’autre. Sur le plateau de ‘’Show Buzz’’, de ce mardi 19 mars, sur NCI, la Beyoncé d’Afrique, venue pour faire la promotion de son nouveau single intitulé ‘’Mapouka 3 étoiles’’, en featuring avec Josey, en a profité pour s’exprimer. ‘’Lorsque le moment est arrivé. Nous sommes de vieilles femmes donc on a compris que ça ne sert à rien de se chamailler à tout moment, on a qu’une seule vie donc il faut en profiter. Garder les rancunes ça donne goitre donc on a préféré mettre tout ça derrière nous’’, dit-elle. Avant de continuer : ‘’Enfin moi j’ai tout laissé tomber. Si je n’ai pas pardonné à Carina Style je ne serai pas venue faire l’émission car je ne suis pas hypocrite, si je viens faire l’émission sans lui avoir pardonné, je n’allais pas répondre à l’une de ses questions. Après avec beaucoup de recul, je me suis dit ça sert à quoi tout ça, mon mari, mon staff, Dao l’argent, tout le monde m’a parlé là dessus. Ma conscience aussi m’a parlé avant tout le monde car on peut me parler mais si ma conscience ne veut pas, je ne vais pas accepter de pardonner’’.

De son côté, Carina Style répond à son tour : ‘’Du moment où elle a laissé tomber, moi également je lui ai pardonnée. Chacune de nous à ses projets. Après tout, il faut avoir le cœur net l’âme pure pour pouvoir avancer’’. A présent le souhait de Mulukuku DJ et bien des mélomanes ivoiriens est de voir les femmes du Coupé-décalé sorties un titre ensemble pour le bonheur de tous.