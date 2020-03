Côte d’ivoire : ce que Alassane Ouattara a dit aux rois et chefs traditionnels

Le Président ivoirien Alassane Ouattara s’est adressé aux rois et chefs traditionnels de la Côte d’ivoire suite à l’annonce de sa non candidature à la présidentielle d’octobre 2020.

“Mes chers rois et chefs traditionnels, sachez que je n’ai pas rejeté votre demande de faire 2 autres mandats comme la constitution me le permet, mais sachez que j’ai beaucoup travaillé pendant ces 9 années au pouvoir, aujourd’hui j’ai 78 ans mais je dors toujours a partir de 00h et je me réveille a 04h du matin, pendant 9 ans, juste pour servir mon pays,

Vous-mêmes vous voyez,

alors je vous présente mes excuses mais j’ai décidé de partir car je ne veux pas être président à 90 ans,

Alors permettez moi de me reposer et je vous rassure que notre pays la Côte d’ivoire aura toujours un bon dirigeant car nous avons aujourd’hui des jeunes compétents qui pourront servir notre pays dans les années a venir,

Quand le père Houphouët-Boigny m’a fait appel en 1990 pour être le tout premier Premier ministre lorsque notre pays était tombé dans une grave crise économique,

beaucoup ont pensé que je pouvais pas relevé les défis parce que j’etais encore très jeune pour régler une telle situation, mais tout le monde entier a vu les résultats,

alors je veux vous dire que ce n’est pas l’âge qui compte mais plutôt la compétence,

Alors je profite ici pour dire à mes compatriotes de garder espoir,

au lieu de marcher chaque jour pour réclamer mon retour qui est déjà impossible, priez pour que notre pays ait un autre président plus compétents que moi,

Le RHDP mon parti a déjà désigné son candidat pour octobre 2020 qui est Amadou Gon Coulibaly âgé de 60 ans,

Alors sachez que je ne ferais plus de marche arrière,

Vous m’avez donné votre connaissance et j’ai accompli ma mission, je n’ai certainement pas tout réussi mais les résultats sont là, j’ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parceque j’aimes mon pays,

Sachez que les hommes passent mais la nation reste,

je vous remercie .”

