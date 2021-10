Côte d’Ivoire: « Ce que je sais c’est que ce nouveau PARTI de Laurent GBAGBO ne sera ni un mouvement marxiste ni une Église. Et c’est tant mieux !!! » Michel Gbagbo

Le fils de Laurent Gbagbo, Michel, nouveau député de Yopougon, a estimé ce jeudi dans un post publié sur son compte facebook, que le nouveau parti promis par son père ne sera pas un mouvement marxiste ni une église, probablement au regard des nouveaux rapports de forces qui s’y dessinent. Mais le « fils de l’homme », comme l’appellent ses partisans, s’est aussi livré à un commentaire osé sur Simone Gbagbo qui montre sans doute l’état actuel de leurs relations.

En attendant Laurent Gbagbo qui rentre ce jeudi à Abidjan où son ombre devrait entièrement couvrir le congrès constitutif du nouveau parti qu’il a annoncé le 9 août dernier, c’est son fils aîné, Michel Gbagbo, qui a pris soin de dessiner dans un post devenu rapidement viral les nouveaux rapports de forces au sein du nouveau parti.

« Le nouveau parti ne sera pas un mouvement marxiste ni une église », écrit-il. Le post a été ensuite supprimé et Michel Gbagbo a refusé de répondre à toutes nos sollicitations pour savoir s’il était l’auteur du post. Mais le mal, lui, est déjà fait et le nouveau parti devrait tâcher de réduire l’influence des marxistes.

Les marxistes étaient dans le placard. Et bientôt ?

Au fil des combats de ligne et des batailles politiques ardues au sein de l’ancien FPI, ces marxistes avaient été plus ou moins largement confinés. L’un de leurs chefs de file, Ouraga Obou, s’est même rangé du côté du nouveau pouvoir dès la chute de Gbagbo, en avril 2011 et a été promu, cette année, à la Haute autorité de la bonne gouvernance après avoir dirigé le comité de rédaction de la Constitution qui permit à Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat.Quant à Ahoua Donmello, il a été un des éléments-clé de la présidence de Gbagbo, d’abord comme Directeur général du BNETD pendant dix ans puis, en 2010, comme ministre de l’équipement et de l’assainissement et porte-parole du gouvernement. Mais depuis le congrès de 1994 marqué par la création du courant La Renaissance, l’ancien président du comité de contrôle n’a plus eu de responsabilités officielles au sein du FPI.

D’autres figures du mouvement marxiste, en revanche, ont continué à militer à des différents postes de responsabilité et sont largement associés à la création du nouveau parti. Mais selon Michel Gbagbo, ils ne devraient plus avoir suffisamment d’influence pour infléchir la position de celui-ci dans un sens comme dans l’autre.

Quelle idéologie pour le nouveau parti ?

Et pour bétonner le nouveau parti, un débat de ligne a été ouvert. Il oppose les partisans de la social-démocratie qui sont pour que l’Etat se retire des moyens de production et les autres, dont le groupe des marxistes, pour qui le nouveau parti doit rester socialiste et intervenir dans l’économie en préservant les secteurs stratégiques.

Cela dit, le post de Michel Gbagbo montre la tendance qui va l’emporter vu que, selon lui, les marxistes n’auraient plus droit au chapitre et encore moins les Démocrates chrétiens dont le mouvement est incarné par Simone Gbagbo. Le post de Michel Gbagbo n’a d’ailleurs pas épargné l’ex-Première dame qui en prend pour son grade avec la réduction de son courant de pensée et son idéologie à une église.

Le couple Gbagbo en plein divorce semble avoir également divisé les enfants. Car tandis que les filles sont avec leur mère, Michel Gbagbo est plus proche de son père.

Si la social-démocratie l’emporte, c’est que le nouveau parti aurait décidé de reconduire les errements économiques passés qui ont tant fragilisé le régime de la refondation et occasionné sa chute en 2011. Car la tentative de coup d’Etat de septembre 2002 qui s’est transformée en une rébellion armée a été sustentée par les multinationales du cacao dont Armarjaro qui voulait profiter de cette opération de déstabilisation du premier producteur mondial pour provoquer une remontée des cours en vertu des importants stocks de cacao qu’il détenait aux États-Unis. Et cela ne rata pas puisque l’opération permit d’engranger des bénéfices nets de 400 à 500 milliards de Fcfa.

Mais si Amarjaro a pu faire ça, c’est parce que depuis 1990, Alassane Ouattara, Premier ministre d’Houphouët-Boigny, s’est livré à une série de privatisations contre lesquelles le FPI ne s’est pas opposé en tant que parti socialiste. Ainsi, la fronde de Bédié à l’Assemblée nationale, faute de soutien, fut vite vouée à l’échec.

Une économie livrée aux multinationales

Bref, les succès de la social-démocratie en Allemagne ne préfigurent pas des mêmes réussites dans un pays comme la Côte d’Ivoire, la crise postélectorale et la gouvernance de Gbagbo en étant une preuve manifeste, mais aussi parce que l’Allemagne et la Côte d’Ivoire n’ont pas les mêmes fondamentaux économiques au moment où Gerald Schröder amorçait cette réforme.Car chez nous, et généralement dans les pays africains, les nationaux sont absents de l’économie qui reste aux mains des étrangers et des multinationales. Obliger l’Etat à sortir des moyens de production, c’est juste livrer ceux-ci aux multinationales étrangères. C’est ce qu’il s’est passé depuis 1990 et les effets ont été aggravés par les velléités d’indépendance de Laurent Gbagbo. Est-ce que cela vaut la peine d’être réédité ?

