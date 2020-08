Côte d’Ivoire : ce que nous savons du ”programme de société robuste du PDCI-RDA, exécutable, réaliste et qui va faire le bonheur des jeunes et des femmes”

Le président Henri Konan Bédié a présidé, ce hier mercredi 25 août 2020, en sa résidence abidjanaise de Cocody, une importante session (Ndlr, la 160e) du secrétariat exécutif élargie à des vice-présidents, aux présidents des Commissions techniques nationales et à des coordonnateurs du Comité des sages. A appris abidjanTV.Net.

Après les travaux de cette séance de travail interne, Pr Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, a animé un point- presse. Ci-dessous, ses révélations aux journalistes.

«Nous sortons de la 160 ème Session du Secrétariat exécutif. C’était une Session particulière, comme prévue par les dispositions de nos statuts et règlement intérieurs en leur article 52. Les Sessions du Secrétariat exécutif peuvent être élargies aux membres des Commissions techniques nationales. Les Commissions techniques sont chargées de travailler dans les différents secteurs de la vie de la nation.

Ce secrétariat a été également élargi à des vice-présidents et coordonnateurs du Comité des sages. Et, évidemment présidé par le président du parti, SEM Henri Konan Bédié. Cela a été un honneur.

Le thème était important, à savoir ‘’la présentation du projet de société et surtout du programme de gouvernement du Pdci-Rda’’.

Depuis le 26 juillet, le Pdci-Rda a choisi son candidat, le président Henri Konan Bédié. Il a été choisi avec une forte adhésion des militants, soit près de 95% de taux de participation et plébiscité avec 99,67 des voix.

Nous sommes heureux de vous annoncer que le Pdci, depuis longtemps, a son programme de gouvernement. Aujourd’hui, c’était la présentation (Ndlr, le PDCI a eu son candidat qui doit porter son projet de société, tant que le candidat n’est pas choisi, personne ne pouvait savoir son projet de société, c’est pourquoi, c’est maintenant que le PDCI-RDA peut révéler son projet, son programme de société).

On nous avait promis l’émergence, l’émergence n’est pas arrivée. Le régime actuel a reculé. Donc, le Pdci va venir pour réconcilier les Ivoiriens, les unir dans une démocratie apaisée, participative, avec des valeurs de tolérance, comme on le connait au Pdci-Rda. Ce, pour aller vers un nouvel espoir. Car souvenez-vous, c’est le Pdci qui a fait le miracle ivoirien (Ndlr, sous Ouattara, nous avons eu le mirage de l’émergence).

Le miracle ivoirien, ce n’est pas l’individu lui-même qui le déclare, c’est l’extérieur. Et le seul miracle ivoirien qui a été déclaré, c’était le miracle ivoirien avec le binôme Houphouët Boigny -Henri Konan Bédié (Ndlr, en 1975). Et le même acteur Henri Konan Bédié étant là, nous sommes assurés que la Côte d’Ivoire va faire un progrès énorme. Où les choses avaient été malheureusement arrêtées, nous allons les reprendre étant entendu qu’aujourd’hui, tous les programmes qui sont exécutés par le régime actuel, ce sont les projets des 12 chantiers de l’Eléphant d’Afrique. Donc, qui mieux que la personne même qui a conçu ces projets peut les faire exécuter?

Nous avons déploré des reculs. En tant que professeur de médecine, je ne peux pas me taire là-dessus. Tous nos indicateurs humains ont baissé. En 99, quand le Pdci quittait le pouvoir, nous avions une espérance de vie de 56 ans. Aujourd’hui, nous sommes à 46 ans (Ndlr, soir un recul de 10 ans). Côté mortalité maternelle, sur 100 000 femmes qui accouchaient, il y avait 110 qui mouraient (Ndlr, moins de 10%). Nous étions en train de lutter. Aujourd’hui, sur 100 000 femmes qui accouchent, 661 meurent (Ndlr, environ 66% de décès). Donc, ça a été multiplié par 6. Voyez un peu le désastre au niveau de la santé.

Aujourd’hui, c’était la présentation en interne du programme de gouvernement du Pdci. Mais le moment viendra, nous allons faire la présentation officielle à tous les Ivoiriens. C’est une question de date. Donc, que tous les Ivoiriens restent à l’écoute. Je fais ce point-presse parce qu’on entend souvent dire: «On veut le programme du Pdci». Informez le monde entier que le Pdci arrive et il a un programme robuste, exécutable, réaliste et qui va faire le bonheur des jeunes et des femmes ».

Sapel MONE

