Côte d’Ivoire : ce qui se passe entre serge bilé et Amon Tanoh

Le journaliste-écrivain Serge Bilé a dans une publication postée sur sa page Facebook vendredi 7 janvier 2022, durement critiqué l’ancien ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tanoh nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l’entente.

Il y a un an Marcel Amon-Tanoh posait fièrement sur Facebook avec mon livre « Mes années Houphouet ». L’ancien ministre ivoirien des Affaires Etrangères avait quelques jours plus tard pourfendu publiquement le coup d’état constitutionnel de son ancien mentor:

« Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d’Alassane Ouattara. Nous ne reculerons plus devant rien ». Un an plus tard, le couz retourne sa veste et prend la tête du Conseil de l’Entente. La soupe est trop bonne ou plutôt le pèpè soupe est trop bon…

En 1992, après l’emprisonnement des opposants, j’avais dénoncé à la télévision ivoirienne la « mascarade ». En 2020, après l’exploitation politicienne de la pandémie, j’avais évoqué la « misère morale ». Aujourd’hui « mascarade » et « misère morale » se marient dans l’indignité.

Et dire qu’il y a des gens qui n’ont pas d’argent pour manger à leur faim et qui ne peuvent pas se soigner correctement qui défendent bec et ongles de tels dirigeants. Bref, je retourne à mes livres…

