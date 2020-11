Côte d’Ivoire : ce qui s’est réellement passé lors de la rencontre Ouattara-KKB

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a eu un entretien ce jeudi 12 novembre 2020, au Palais de la Présidence de la République, avec M. KOUADIO Konan Bertin dit ‘’KKB’’, Candidat indépendant à l’élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020.

Les échanges ont porté sur l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020 et la préservation de la paix et la cohésion sociale dans notre pays.

M. KOUADIO Konan Bertin a indiqué avoir félicité le Président Alassane OUATTARA pour son élection.

Il a profité de l’occasion pour saluer le message à la Nation du Chef de l’Etat, le mardi 03 novembre dernier; un message empreint de bon ton et qui témoigne de la volonté du Président de la République d’aller résolument au dialogue et à la paix.

Poursuivant, M. KOUADIO Konan Bertin a souligné que le temps de la belligérance étant passé, il convient à présent d’œuvrer ensemble pour consolider davantage la paix dans notre pays.

Pour terminer, il a invité ses concitoyens à emboiter le pas au Président Alassane OUATTARA qui est disposé au dialogue et à la paix, et à se mettre ensemble pour bâtir, dans la concorde et l’harmonie, l’avenir de notre pays et de nos enfants.

Avec GCC

