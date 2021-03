Côte d’Ivoire/ CEI: les élections législatives à Niakara, Tortiya et Arikokaha reportées

Les élections législatives de ce samedi 06 mars 2021 viennent d’être reportées, dans les localités de Niakara, Tortiya et Arikokaha, par la Commission Électorale Indépendante à la suite d’un triste et malheureux événement.

Alors que toute la république de Côte d’Ivoire se donne rendez-vous dans les urnes aujourd’hui samedi 06 mars 2021 pour élire les députés qui représenteront chaque localité et ses habitants à l’Assemblée nationale, les localités de Niakaramandougou, de Tortiya et d’Arikokaha, situées toutes au nord de la Côte d’Ivoire dans la région du Hambol, ne voteront malheureusement pas.

En effet, si certaines zones du pays n’ont pas pu voter lors des élections présidentielles du 31 octobre dernier à cause des différents qui existaient entre les différents camps autour de ce scrutin, c’est pas le cas des zones de Niakaramandougou, de Tortiya et d’Arikokaha pour le vote de ce samedi. C’est le décès de Pegnankpan Ouroh, candidate suppléante du candidat titulaire Séverin Guibessongui N’dadjin Koné, qui vient conformément à la loi, suspendre l’organisation du scrutin législatif dans cette circonscription. C’est ce que la Commission Électorale Indépendante (CEI) a fait savoir ce vendredi 05 mars 2021 dans un communiqué détenu par nos confrères.

Ainsi, en application de l’article 84 du code électoral et de l’article 18 de la loi n° 2004-495 du 10 septembre 2004 portant suppléance des députés à l’Assemblée nationale, l’élection législative dans la circonscription 97 de ce jour est suspendue et se tiendra dans un délai d’un mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue dudit scrutin. À cet effet, nous présentons nos sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues de la disparue et compatissons à leur douleur.

