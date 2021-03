Côte d’Ivoire: ces candidats malheureux des législatives, quel sera leur sort ?

Voici les Ministres qui seront bientôt évincés du gouvernement, suite à leur défaite aux Législatives.

Quel est le Ministre qui vous manquera le plus ?

Sidi Tiémoko Touré – Béoumi – Ministre de la communication, porte-parole du gouvernement

Raymonde Goudou O. – Toumodi – Ministre de la culture et de la francophonie

Moussa Dosso – Mankono – Ministre des ressources animales et halieutiques

Jean-Claude Kouassi – Djébonoua – Ministre des mines et de la géologie

Siandou Fofana – Port bouet – Ministre du tourisme et des loisirs

N’guessan Lataille – Bocanda – Secrétaire d’Etat chargé du logement social

Brice Kouassi – Didiévi – Secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

