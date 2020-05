Côte d’Ivoire: « C’est Ouattara qui a imposé d’aller aux élections sans désarmement et la dissolution de l’Assemblée nationale », révèle Mamadou Koulibaly

Mamadou Koulibaly a apporté le 14 mai 2020, des éclairages relatifs aux accords de Marcoussis et aux élections sans le désarmement en Côte d’Ivoire.

« Ouattara qui faisait trembler la Côte d’Ivoire en 2005 et 2010, le Ouattara qui n’était pas élu président, mais faisait la pluie et le beau temps n’existe plus. Quand il voulait quelque chose, c’est ce qui se faisait. Quand il ne voulait quelque chose, contre tout le peuple de Côte d’Ivoire, ça ne se faisait pas. C’est, ce Ouattara qui a gouverné en toile de fond depuis Marcoussis, qui a imposé les audiences foraines, imposé son introduction dans le processus électoral en dehors des textes en vigueur. C’est celui qui a imposé d’aller aux élections sans désarmement, c’est celui qui a imposé la dissolution de l’Assemblée nationale à l’époque puisque Koulibaly refusait de faire voter les textes de Marcourcis. Cette période-là, est passée. Aujourd’hui, Anacky est parti depuis longtemps, Bédié est parti, Mabri est parti. Ouattara est isolé et affaibli ».

« Levez-vous, dites ce que vous voulez. Ça ne sert à rien de dire Koulibaly, vas-y, on n’est derrière toi et puis ne rien faire après. Le discours ancien de Ouattara, c’est un cadre compétent qui a travaillé à l’international, il a un carnet d’adresse, il a de l’argent, il a des amis, il va aider la Côte d’Ivoire. Il est venu depuis 2010, les régions qui l’ont le plus supporté, les régions du nord sont relativement plus pauvre aujourd’hui par rapport au reste du pays. Lui qui parle d’unité nationale, de vivre ensemble, a divisé le nord de la Côte d’Ivoire. Ils se bagarrent entre eux. Il fait des arrestations des gens de là-bas. Ce n’est plus, le Ouattara qui vient pour défendre la dignité des nordistes. Personne ne parle plus du nord musulman contre le sud chrétien. Le discours, la propagande de Ouattara s’est estompé. Le moment est propice, levons nous pour revendiquer nos droits ».

