Côte d’Ivoire: Cette nouvelle décision complique les choses pour Guillaume Soro et ses proches

On serait tente de dire que les rapports entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara ont atteint le point de non retour. Le député de Ferkessedougou et 5 autres parlementaires ivoiriens ont vu leurs immunités levées lundi, par les députés RHDP.

Guillaume Soro ne fait plus partie de l’Assemblée nationale Ivoirienne. Lundi, les députés RHDP ont voté en faveur de la levée de son immunité. Avec lui, cinq autres élus de la nation ont perdu tout droit de siéger a cette chambre du parlement. Ce sont Camara Loukimane, Alain Lobognon, Soro Kanigui, Yao Soumaïla et Soumahoro Kando. Ils sont, comme leur leader Guillaume Soro, poursuivis pour atteinte la sûreté de l’Etat. et complicité de détournement de deniers publics.

Alors qu’il rentrait sur Abidjan après un long périple de plusieurs mois dans l’hexagone, l’avion de Guillaume Soro, candidat déclaré à l’élection d’octobre prochain dans le pays, a dû faire demi tour, un mandat d’arrêt ayant été lance a son encontre le même jour. Pendant ce temps, 17 de ses proches dont les cinq députés cités ci-dessus, ont été arrêtés en marge dune conférence de presse. Ils croulent depuis lors dans différentes prisons du pays.

AfrikMag

Comments

comments