Côte d’Ivoire : Chantal Taïba se prononce sur les décorations d’artistes après la Can 2023

De nombreux artistes ivoiriens ont été décorés à la faveur de la CAN 2023 qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire. La chanteuse ivoirienne, Chantal Taïba ne figurait pas sur la liste. Sur le plateau de l’émission ‘’La Télé d’Ici’’, elle s’est prononcée sur la question.

Chantal Taïba : ‘’Je ne réalise pas le fait que mon nom n’ait pas figuré sur la liste des artistes décorés’’

L’Etat de Côte d’Ivoire a été reconnaissant envers de nombreux artistes après la CAN 2023 qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire. Ceux-ci ont contribué fortément à la réussite de la CAN de l’hospitalité à chacun à son niveau sur le plan musical et promotionnel de la culture ivoirienne. Parmi ces acteurs de la culture ivoirenne qui ont été décorés il y a eu entre autres le groupe Yodé et Siro, Révolution, la Team Paiya, Didi B, Roseline Layo, etc.

Mais, la chanteuse ivoirienne, installée depuis plusieurs années en France, Chantal Taïba, ne figurait pas dans la liste des artistes qui ont été honorés la Côte d’Ivoire. Revenue au pays il y a peu pour plusieurs activités dont une action sociale à l’endroit du centre social de Jacqueville à la période du jeûne chrétien catholique, la ‘’reine du Matiko’’, était sur le plateau de l’émission ‘’La Télé d’Ici’’, sur NCI.

Aux nombres des sujets abordés au cours de l’émission faisaient partie la question de la décoration de bon nombres d’artistes-chanteurs, elle s’est prononcée.‘’Jusqu’à aujourd’hui, je ne réalise pas le fait que mon nom n’ait pas figuré sur la liste des artistes décorés récemment pour leur participation à la réussite de la Can 2023. J’ai été aussi présente. Depuis la France à travers des directs sur mes différentes plateformes pour parler de la CAN, faire la promotion de la destination Côte d’Ivoire. Vendre les mérites du pays. Je recevais tellement de messages, de publications et même d’appels d’admirateurs,de mélomanes me demandant d’actualiser la chanson Ayossé 84. Car ils estimaient que j’étais là il y a 40 ans ce n’est donc pas normal que je n’y sois pas cette année. Des personnes connues comme Monsieur Joseph Andjou (rédacteur en chef de C’Midi), m’ont aussi appelée pour me motiver à reprendre cette chanson. Joseph Andjou m’a même fait parvenir le nom des joueurs. Je suis rentrée en studio avec David Tayorault en novembre 2023’’, répond-t-elle.

En outre, Chantal Taïba a continué pour dire : ‘’La chanson est sortie le 13 décembre 2023. J’ai spécialement effectué le déplacement en Côte d’Ivoire pour la CAN. S’il y a aujourd’hui plusieurs personnes qui chantent les Éléphants, c’est parce qu’il y a 40 ans, quelqu’un a initié cela. C’était à l’occasion de la toute première CAN organisée par la Côte d’Ivoire. En 2018, j’ai été élevée au grade d’Officier dans l’ordre du mérite ivoirien par la Grande Chancellerie. Mais ces décorations relatives à la Can 2024 étaient quand même importantes. J’ai vécu deux CAN: celle de 1984 et celle de 2024. J’ai été présente pendant ces deux CAN organisées par mon pays. Est-ce que je serai là encore dans 40 ans ? La Côte d’Ivoire a quand même une histoire. C’est important pour une société d’avoir de la mémoire’’.