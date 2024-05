Côte d’Ivoire: Charles Blé Goudé et Boni Claverie unis dans la douleur avec la famille Bédié

Charles Blé Goudé, président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples), et Danièle Boni Claverie, fondatrice de l’URD (Union républicaine pour la démocratie), ont exprimé leurs condoléances à la famille du défunt Henri Konan Bédié le jeudi 30 mai 2024.

Tous deux ont souhaité participer aux obsèques d’Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à Abidjan, pour ne pas être absents en cette période de deuil. Ainsi, le leader du COJEP et la présidente de l’URD se sont rendus à Daoukro, la ville natale de l’ancien président ivoirien, le jeudi 30 mai 2024, afin de présenter leurs condoléances à la famille éplorée.

En plus de Charles Blé Goudé et Danièle Boni Claverie, des délégations venues des districts des Lagunes, des Montagnes, du Zanzan, ainsi que des membres du personnel politique et administratif du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) ont assisté à la cérémonie de présentation de condoléances et de dons. Henri Konan Bédié sera inhumé le samedi 1er juin 2024 à Pépressou, son village natal.