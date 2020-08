Côte d’Ivoire: Charles Ble Goudé parle à la jeunesse

Les manifestations ont fait rage en Côte d’Ivoire la semaine dernière et plusieurs villes ont été touchées par le mouvement d’humeur contre la candidature d’Alassane Ouattara pour un troisième mandat. A Gagnoa, la ville natale de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé a dépêché une équipe pour apaiser les nerfs.

« Dans ce pays, quand le président Ouattara a annoncé qu’il était candidat à un 3ème mandat, il y a des ivoiriens qui ont pris la rue pour exprimer leur joie. Si certains sont en joie, c’est leur droit. Mais en même temps, il faut aussi accepter que, ceux qui ne sont pas contents, expriment leur mécontentement de manière pacifique. C’est aussi leur droit. C’est cela la démocratie; la démocratie, ce n’est pas l’uniformisation de la pensée, mais le respect de nos différences d’opinions loin de toute forme de violence », a indiqué Charles Blé Goudé à la jeunesse de Gagnoa, par le biais de Joël Poté.

Poté poursuit avec le message de l’ancien ministre de la jeunesse et indique qu’« il est temps de quitter l’animosité politique pour faire place à l’adversité politique. Et surtout faire la différence entre la vie en communauté et la vie politique ». Le message de Blé Goudé intervient alors que la violence a éclaté dans la ville lors des manifestations contre un troisième mandat de Ouattara. Notons que plusieurs autres villes du pays ont été secouées par la vague de manifestations et les autorités ont dénombré 5 morts.

Melv Sage

