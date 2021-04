Côte d’Ivoire: Charles Blé Goudé s’apprête à livrer un autre combat contre la CPI

Charles Blé Goudé est sur tous plateaux de télévision et de radio de grandes chaines. Le 2 avril sur Radio France Internationale, il s’est exprimé sur le procès et ses années passées à la prison de Scheveningen. Et pour ces 7 ans, il entend ne pas laisser cela passer par pertes et profits.

A peine acquitté, Charles Blé Goudé s’apprête à livrer un autre combat contre la Cour Pénale Internationale. En effet, le ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo entre 2010 et 2011 estime que la CPI lui a perdu 7 années de sa vie.

Pour ce faire, Blé Goudé vient d’affirmer qu’il va saisir l’assemblée des États parties pour que la CPI paye des réparations, pour ses années de détention.

« Perdre comme ça 7 ans de sa vie derrière les barreaux, être présenté au monde entier comme un criminel pendant 7 ans et in finish on vous déclare innocent. Est-ce qu’on a fait le tour de ceux qui ont pris leurs plumes pour présenter Charles Blé Goudé comme un criminel pour dire que c’était faux. La Cour Pénale Internationale a fini avec moi, mais je ne crois pas que moi j’ai fini avec elle » a déclaré Blé Goudé sur RFI.

La procédure que va lancer Blé Goudé est prévue par le Statut de Rome. Elle est appréciée par les Juges qui seront saisis. S’ils estiment que la CPI a commis une erreur en maintenant Blé Goudé pendant ces années, ils peuvent ordonner qu’il lui soit versé un certaine somme.

actualiteivoire.info

Comments

comments