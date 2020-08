Côte d’Ivoire: Charles Konan Bany se déballe

CHARLES KONAN BANNY, VICE-PRÉSIDENT DU PDCI-RDA SORT DE SON SILENCE : « C’est vrai que j’ai gardé le silence, mais je suis là ! Je suis ébranlé, mais pas anéanti. Successivement , la perte de plusieurs personnes de sa famille, il faut vraiment être fort pour être encore là comme je le suis. Je vois et j’écoute et je suis tout. Si je ne parle pas pour le moment, c’est parce-que je ne suis pas un observateur et un commentateur de la vie politique. Je suis un acteur. L’observateur fait ses commentaires. L’acteur agit. Je suis un acteur . Et quand je veux agir, je fais l’action.Je veux que la Côte d’Ivoire revienne aux IVOIRIENS . Je vais contribuer à mettre fin au communautarisme , au tribalisme , au sectarisme ethnique. Depuis 2015 , j’ai dénoncé cette CEI et notamment la liste électorale. En 2020 , une liste avec plus de 900 mille inscrits qui ne doivent pas y figurer. C’est le même combat qui a cours actuellement. Le PDCI-RDA ne doit pas accompagner les actions contre la CEI , mais c’est le PDCI qui doit prendre la tête du mouvement du changement.ALASSANE OUATTARA et moi , nous ne sommes plus amis , nous ne sommes plus frères. Parce-qu’un ami ne fait pas ce qu’il fait , un frère ne fait pas ce qu’il fait. Nous sommes tous divisés dans le fond et dans la forme. Je ne suis pas pour le communitarisme qui favorise un groupe ethnique . Il faut mettre fin à cela. Je sais que le Président OUATTARA va essayer d’imposer sa candidature, mais les IVOIRIENS seront débout. Les IVOIRIENS restaureront leur pays. Ce sont les mêmes IVOIRIENS qui l’ont divinisé , qui vont se lever pour dire NON ! Les IVOIRIENS ont fait de lui un dieu sur terre. Ils sont encore IVOIRIENS . Ils seront en face de lui. On veut gouverner autrement la Côte d’Ivoire en remplacement de ce pouvoir. Je suis engagé aux Côtés du Président HENRI KONAN BÉDIÉ . En tous cas , moi je ne suis pas rancunier. Je suis fils du Président FÉLIX HOUPHOUËT–BOIGNY , homme de paix.»

Melv Sage

Comments

comments